¿Qué opinará de esto? Aleks Syntek tira al inodoro disco de Karol G; 'Sale el Sol' lo apoya

Ciudad de México.- Después de que le llovieran críticas al famoso y reconocido cantante mexicano, Aleks Syntek, por haber tirado al inodoro el disco de Mañana Será Bonito de la reconocida cantante de reggaetón, Karol G, en pleno programa en vivo, los presentadores de Sale el Sol hablaron del polémico caso y dejaron en completo shock cuando revelaron que lo apoyan en su pensamiento sobre el hecho de que no le gusta este estilo musical, ¿qué es lo que pensará la colombiana de este tema tan polémico.

Como se sabe, el pasado fin de semana se estrenó un capitulo del programa llamado Podcast + Pedido, al cuestionarle sobre la nueva discografía de la colombiana, este señaló que no le gusta el genero en general, que no era nada contra ella, pero no era de sus gustos: "Fíjate que no me entra. No me entra porque no me identificó con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad".

Pero no conforme con ello, dado al formato del programa, el intérprete de Loca tuvo que tirar al excusado el disco antes mencionado, hecho que le generó un sin fin de críticas en el que afirman que debería de tener más respeto a una de las mejores artistas de la actualidad, exigiendo incluso una disculpa al respecto. Sin embargo, este no se ha pronunciado tras lo sucedido ni tampoco la creadora de TQG, la cual no ha dicho absolutamente sobre las acciones y la opinión de Aleks a su música.

Aleks tirando el disco de Karol al inodoro. Internet

Por otro lado, la presenradora Ana Maria Alvarado dejó en claro que no le parece lo hecho por el cantante, pues aunque está bien que te guste o no te guste ese u otro género musical, pero no es para tirarlo al WC, en especial porque a él no le gustaría, lo cual apoyó su compañera, Joanna Vega Biestro, afirmando que no está de acuerdo con el formato, porque eso es menospreciar el esfuerzo de alguien y un trabajo que aunque para él no sea bueno, la artista le puso su empeño y corazón.

Pero al final, destacó que las acciones fueron malas, pero que es muy válido dar su opinión, y que concuerda con que ese tipo de música no se pase en lugares donde hay niños pequeños, incluso narró que pasaron videos de ese estilo en una taqueria a la que fue con su familia, y era algo tan pesado que tuvo que voltear a su hija, señalando que sí está de acuerdo en tener cuidado en donde se pasa, pero no está de acuerdo con que se hiciera eso.

