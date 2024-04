¿Romance en Televisa? Lucero Mijares confiesa su amor por integrante de 'Juego de Voces'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y joven cantante, Lucero Mijares, recientemente presentó una entrevista en exclusiva para aclarar los rumores sobre que ya habría dejado la soltería, por lo cual acaba de confesar su amor y su gran admiración al también cantante y actor, Eduardo Capetillo Gaytán, que es con el que participa y hace equipo en Juego de Voces desde hace un par de meses, ¿acaso hay romance en Televisa?

Desde hace un par de meses que en los foros dela empresa San Ángel se encuentran con las grabaciones del reality de competencia de canto, en el cual cinco grandes celebridades del medio artístico, que son llamados los Consagrados, que son Eduardo Capetillo, Isabel Lascurain, Manuel Mijares, Alicia Villareal y Erik Rubín, se enfrentan en el escenario contra sus hijos, los Herederos, que son Eduardo Jr, Joss Álvarez Lascurain, Lucerito, Melanie Carmona y Mía Rubín Legarreta.

Y desde su estreno, no ha parado de dar de que hablar ante las sorpresas, pues se han realizado duetos con grandes celebridades invitadas y entre los mismos participantes, como el más reciente entre la hija de Mijares y Lucero y el de Eduardo y Biby Gaytán, en el que cantaron el tema Te Lo Agradezco de Kany García con Carín León. Fue precisamente esta presentación del tema lo que comenzaron los rumores de que habría un romance entre ambos

Lucero y Eduardo en Juego de Voces. Televisa

Es por ese motivo que durante su más reciente encuentro con la prensa del programa Hoy se le cuestionó sobre este posible romance, a lo que ella dejó muy en claro que no es así, que entre ella y el exparticipante de MasterChef Celebrity no hay más que una gran amistad, y un respeto inmenso como artistas: "Nos llevamos super bien, somos muy amigos, en este poco tiempo que llevábamos en el programa, somos muy amigos, yo lo quiero muchísimo, lo respeto mucho".

Finalmente, la hija de los intérpretes de El Privilegio de Amarte, declaró que desea que se detengan los chismes sobre esta presunta relación sentimental, ya que por el momento tanto él como ella están disfrutando de una amistad muy bonita que desean que duren muchos años y no quiere que haya malos entendidos: "No quiero que se hagan estos chismes, no sirven de nada, lo amo, ojalá esta amistad siga por muchos años más".

Fuente: Tribuna del Yaqui