Se volvió hombre: Tras 3 años retirada y hundir a Legarreta, protagonista regresa a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de novelas, quien hace 3 años dejó la actuación en Televisa y que presuntamente fue vetada por hablar pestes de Andrea Legarreta, confirmó que este 2024 volverá a la pantalla del Canal de Las Estrellas con un nuevo melodrama. Se trata de la talentosa actriz y cantante Sherlyn, quien fue captada saliendo de las instalaciones de San Ángel con nuevo 'look' para su siguiente proyecto.

La originaria de Guadalajara, Jalisco, arrancó su carrera en la empresa de San Ángel haciendo pequeñas participaciones en Agujetas de color de rosa, Pobre niña rica y Huracán, y años más tarde tuvo la oportunidad de tener importantes papeles en los melodramas El juego de la vida, Clase 406, Camaleones y Amores verdaderos. Además, la famosa tapatía tuvo la oportunidad de probar suerte como conductora en el programa Hoy.

Sin embargo, su participación en el matutino duró poco y es que se dice que fue despedida luego de que se filtraran unos audios en los que habló pestes de Legarreta: "Te quería contar lo perra que se porta Andrea Legarreta. ¡Qué cosas! Te juro que no tengo ni idea qué le hice. ¡Pin… vieja loca!", se escuchaba decir a la actriz. Cabe resaltar que en la actualidad, Sherlyn ya hizo las paces con Andy y dejaron atrás este trago amargo.

La artista se ha mantenido alejada de los melodramas desde el año 2021 cuando participó en ¿Qué le pasa a mi familia?, mientras que el último proyecto que hizo en Televisa fue Tu cara me suena, concurso en el que hasta se volvió hombre para presentar un show vestida como Camilo. Sin embargo, en unas semanas más Sherlyn volverá a Las Estrellas siendo parte del melodrama Papás por conveniencia, de Rosy Ocampo.

Esta tarde de lunes Sher fue captada en las instalaciones de Televisa y así habló de su regreso a las novelas. "Mucho trabajo, muy contenta, puro proyecto que me tiene muy emocionada", explicó y dijo que se cambiaría el 'look' próximamente por petición de Rosy: "Es un año muy movido, he elegido proyectos que me hacen feliz, una novela de nostalgia, he trabajado tantas veces con ella, es un personaje tan cuidado y tan bonito escrito, muy contenta".

Tras destacar que está viviendo en Miami por el bienestar de su hijo André, Sherlyn también habló sobre si desea volver a intentar ser madre luego de fracasar en su anterior tratamiento. "No sé todavía qué decisión voy a tomar con eso, no sé si voy a volver a intentarlo, pero me di un tiempo para asimilarlo porque es fuerte, quiero tomar las decisiones con la cabeza fría", confesó.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes