'The Dangers in My Heart': ¿Por qué la gente lo considera el mejor anime de romance?

Tokio, Japón.- Cada vez que se estrena una nueva temporada de anime en Japón, es natural que se incluyan series de todo tipo de género, como acción, terror, gore y el ya clásico romance. Este último es una de las clasificaciones que mejor recepción tienen por parte de los fans, ya sea por lo bien armada de su historia, como es el caso de series como Mi feliz matrimonio, o por el alto nivel de comedia que manejan como Kaguya-Sama: Love is War.

Recientemente, en esta última temporada, los fanáticos del romcom (romance-comedia) pudieron disfrutar del anime The Dangers in My Heart (Boku no Kokoro no Yabai Yatsu). Si bien, a primera vista podría parecer que esta historia es una más del montón: una trama de amor en la adolescencia (más específicamente en el instituto), la realidad es que esta historia lleva las cosas un poco más allá y presenta una trama mucho más humana.

Fans se dejan encantar por 'The Dangers in My Heart'

La serie, producida por Shin-Ei Animation, cuenta con dos temporadas y 25 episodios, en los que se cuenta la historia de 'Kyotaro Ichikawa', un estudiante introvertido que sueña con el día en que pueda vengarse de sus compañeros de clase. Entre ellos se encuentra la chica más popular de su salón, 'Anna Yamada', una joven que se gana el desprecio del protagonista por ser reconocida; sin embargo, las cosas no son lo que parecen...

Esta historia da una inesperada vuelta de tuerca cuando 'Ichikawa' se percata de que las cosas con 'Anna' no son lo que él creía, puesto que nota que tiene ciertas rarezas que la vuelven más atrayente para él. Además de esto, ella es sumamente amable con él, por lo que, con el pasar del tiempo, se da cuenta de que comenzó a desarrollar sentimientos románticos hacia ella. Este tipo de factores consiguió que los fans del anime se emocionaran con la trama, al grado en el que en Reddit existen temas en los que debaten sobre si se trata de la mejor historia de amor de todos los tiempos.

¿Por qué los fans aman 'The Dangers in My Heart'?

Y es que, tal y como te dijimos al comienzo de esta nota, mucha gente se dejó encantar por la personalidad de los protagonistas, la cual consideraron muy humana. Por otro lado, hay quienes reconocen que la historia de amor se va dando de una manera muy orgánica, a diferencia de otros animes que insertan romance en sus historias, pero no logran concretar del todo la idea, lo que vuelve todo muy forzado para la audiencia.

