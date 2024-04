Tras sufrir la muerte de su sobrino, Andrea Legarreta sacude a Televisa con noticia de Mía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que este 2024 ha sido un año complicado (por decirlo menos) para Andrea Legarreta, quien desde que comenzó el presente año ha estado lidiando con diversos escándalos como su supuesto amorío con el ejecutivo de Televisa, Bernardo Gómez, así como la lucha mediática que tuvo con la conductora de Telemundo, Anette Cuburu, misma que acusó a la estrella de Hoy de haber provocado su divorcio hace bastantes años.

En medio de toda esta situación, Andrea Legarreta estaba luchando con el duelo que le dejó la partida de su mamá, Isabel Martínez, y el fallecimiento de su sobrino, quien perdió la vida trágicamente luego de que tuvo un accidente mientras intentaba hacer unos ejercicios de acrobacia en Houston, Estados Unidos. Debido a lo señalado anteriormente, la actriz de ¡Qué vivan los niños! se había mostrado con una actitud taciturna en sus redes sociales, pero todo cambió durante la jornada de este lunes, 22 de abril.

Andrea Legarreta da noticia de Mía y sacude a sus fans de Instagram

En su última publicación de Instagram, la afamada conductora de la empresa de San Ángel compartió una serie de fotografías de su hija mayor, Mía Rubín, celebrando su cumpleaños número 19. En las imágenes se puede ver a la joven soplando las velas en un pastel de chocolate; mientras que en otros retratos se le aprecia de bebé y en algunas más en su época de juventud, es decir, son un poco más actuales que el resto.

Como no podía ser de otra forma, Andrea Legarreta envió un conmovedor mensaje en honor a su hija, en el que recordó lo feliz que se sintió al convertirse en su madre, para luego proceder a enumerar todas y cada una de las cualidades positivas de su primogénita, a quien calificó de ser perseverante, trabajadora y sumamente amorosa. Finalmente, expresó que desea que sea muy feliz a lo largo de su vida y que logre hacer sus sueños realidad.

“¡19! Wow amorcito. El tiempo vuela princesa. Anhelaba con toda mi alma y corazón ser mamá y Dios me premió primero con una chiquita hermosa de dos tesoros que me dio. Eres tan hermosa en todos los sentidos mi niña: dulce, amable, amorosa, apapachona, luchona, talentosa, perseverante, trabajadora, apasionada de la vida, gran hija y maravillosa hermana. Deseo desde lo más profundo de mi alma Dios te cuide y proteja siempre.”

Andrea Legarreta le dedica bello mensaje a Mía Rubín por su cumpleaños

Créditos: Instagram @andrealegarreta

El mensaje fue recibido por Mía Rubín casi 1 hora después, por lo que no dudó en corresponder al amor de su madre con un breve mensaje en el que expresaba lo agradecida que se sentía con ella y con su padre, el exTimbiriche, Erik Rubín, por lo que le han dado a lo largo de todo este tiempo: “Te amo mamita preciosa, soy la más afortunada de tenerte como mamá y de que papi me hayan dado la vida más feliz del mundo.”

Fuentes: Tribuna