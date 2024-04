"Una babosada": Ángela Aguilar responde contundente al 'desprecio' de Danna Paola a México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y joven cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, de nueva cuenta se encuentra en el centro del escándalo, debido a que en una entrevista con TV Azteca acaba de dejar una muy contundente respuesta a toda la polémica que envuelve a la actriz y cantante mexicana, Danna Paola, con el tan mencionado supuesto desprecio a México por preferir a España, declarando que todo lo que pasa con ello es "una babosada".

Como se sabe, la exactriz de Televisa en una reciente entrevista cometió el error de decir que prefiere España que México, país en el que nació, por lo cual comenzaron a cancelarla y pedir que no se apoye su carrera aquí, que se vaya con los españoles, e incluso volvieron a retomar el escándalo del 2022 de Aguilar que tenía 25 por ciento sangre argentina, cuando estos ganaron el Mundial de Qatar, destacando que ambas eran malagradecidas con el público que las hizo grandes.

Es por esto que en entrevista con Venga la Alegría, la joven cantante de temas como En Realidad, salió a apoyar a Danna, afirmando que era una tontería el hate por solo un comentario: "Danna es una amiga mía, y lo que te puedo decir es que estoy muy cansada de que las mujeres tan trabajadoras, poderosas, que se han dedicado toda su vida a estas carreras, las cancelen por babosadas y las metan en problemas por babosadas, yo apoyo la carrera de cualquier mujer que se quiera dedicar a la música, que se quiera dedicar a la industria, y se me hace muy injusto lo que están haciendo, la neta".

Ángela con Danna y Aislinn Derbez. Internet

En cuanto se le tocó el tema de que esto revivió su polémica del mundial del 2022, la hija de Pepe Aguilar señaló que ella ya no le presta atención, que en su momento habló de lo sucedido y ahora solo deja que estas cosas se les resbalen: "Es que llega a hartar si no amas lo que haces, y yo amo lo que hago, y a mí me encanta, y si tengo que vivir con la gente no conociéndome o diciéndome cosas que no son verdad, yo sí sé cuál es mi verdad y yo estoy muy contenta de estar aquí".

Finalmente, la intérprete de temas como Bésame Mucho, reconoció que sí ha tenido varios errores, pero que está aprendiendo de ellos, destacando que aún es joven y le queda mucho por ver, saber y por supuesto que se va a equivocar: "Ojalá haya aprendido con varios tropiezos, ya ni quiero usar tacones para no caerme otra vez. Yo tengo 20 años, la gente a los 20 años está entrando a la universidad o está apenas escogiendo su carrera, yo llevo cantando desde los 8 años, lo único que pasa es que a ustedes los ven sus vecinos y a sus amigos, y a mí me critica todo el mundo".

Fuente: Tribuna del Yaqui