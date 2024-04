¿Acuerdo millonario para liberar a Fofo Márquez? Víctima responde si aceptó recibir dinero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las redes sociales se han inundado de rumores sobre la posible liberación del influencer Rodolfo 'Fofo' Márquez, quien se encuentra a punto de cumplir un mes tras las rejas en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla (Barrientos). Los rumores apuntan a un supuesto acuerdo millonario con la víctima de tentativa de feminicidio, Edith 'N'.

¿Qué hay de cierto en esto?

El abogado del youtuber ha desmentido categóricamente tales especulaciones, enfatizando que el delito por el que está procesado Márquez no permite ningún acuerdo reparatorio. El caso se originó a raíz de un violento altercado de tránsito en un estacionamiento de Naucalpan, Estado de México, en el que Edith 'N' fue brutalmente agredida por el influencer. La difusión del incidente en Internet provocó la rápida intervención de las autoridades, que procedieron a vincular a proceso a Márquez por tentativa de feminicidio.

Es falso totalmente, toda esa información es falsa. El delito por el que está siendo procesado Rodolfo Márquez es de tentativa de feminicidio y por tal motivo no procede ningún acuerdo reparatorio, ninguna salida alterna, no hay posibilidades de negociación".

Por su parte, la víctima Edith 'N' ha negado también la veracidad de tales afirmaciones. En una declaración al periodista de espectáculos Michelle Rubalcava, enfatizó que el caso está en proceso judicial y que no hay espacio para acuerdos extrajudiciales. Mientras tanto, la siguiente audiencia de Márquez está programada para el 25 de mayo.

No es real, se encuentra en el Reclusorio de Barrientos, no puede haber perdón porque se encuentra vinculado a un proceso de feminicidio en grado de tentativa y tampoco procede la reparación del daño, no tengo conocimiento, tenemos audiencia el 25 de mayo, no le deberían dar credibilidad a esos comunicados".

Por otra parte, ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que el juez pueda cambiar la calificación del delito de tentativa de feminicidio a lesiones, lo que podría derivar en una sentencia menos severa para Márquez.

En resumen, el abogado Erik Rauda ha dejado claro que en esta etapa del proceso no se puede contemplar la opción de un acuerdo económico debido a las restricciones legales vigentes. Según explicó Rauda, la ley no permite la posibilidad de un acuerdo reparatorio como una salida alternativa en casos de esta naturaleza. No obstante, ha dejado abierta la posibilidad de plantear un acuerdo en el futuro. Todo dependerá de si procede la reclasificación del delito. Esta medida podría tener un impacto significativo en el desarrollo del caso y en las posibles opciones de resolución.

En este sentido, la reclasificación del delito podría cambiar el panorama legal del caso y abrir la puerta a nuevas opciones de negociación entre las partes involucradas. Hasta que no se tome una decisión al respecto, el proceso judicial continuará su curso normal.

Si en estos momentos nos pusiéramos de acuerdo en una negociación pues iríamos en contra de lo que marca la ley, el delito se persigue de oficio y no importa a qué arreglo puedan llegar entre las partes, no tendría solución".

Fuente: Tribuna Sonora