Adrián Di Monte da indignante respuesta tras filtrarse audios al burlarse de feminicidios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico y reconocido actor, Adrián Di Monte, de nueva cuenta se encuentra en el centro del escándalo, pues ha despertado la total furia en miles de internautas, después de que en una entrevista diera lo que consideran una indignante respuesta a los audios filtrados en los que se puede escuchar como se burla de los feminicidios, afirmando que entendía la postura de aquellos que lo hace, por lo que el actor de Televisa se llevó severas críticas.

Como se sabe, Di Monte y la reconocida actriz y cantante, Sandra Itzel, se encuentran en medio de una guerra entre dimes y diretes sobre su separación, en el que él alega que es mentira que haya agredido a su exesposa como ella dice, sin embargo, esta ha comenzado a compartir pruebas de estos hechos, incluso un audio en el que declara que es comprensible que se maten a las mujeres: "Ya entiendo por qué los hombres matan a las mujeres, porque las mujeres no se callan la boca".

Y ahora, después de que el exparticipante de Reto 4 Elementos recibiera un sin fin de criticas, este decidió romper el silencio y declarar que estos audios fueron un momento de ira con Sandra tras una discusión intensa: "En varias ocasiones le dije a mi expareja, 'Ya no quiero estar contigo'. Y hay personas que sacan lo peor de ti. Esos audios que andan por ahí fueron en un momento de discusión, aparte de que están editados".

Adrián Di Monte. Internet

De la misma manera, ante las cámaras de Hoy Día destacó que aunque fue en un momento de rabia entiende que no debió de hacerlos, por lo que quiso declarar que lo que dijo no era algo que lo representara y en la actualidad es un hombre completamente diferente que no se identifica con el trasfondo de sus palabras: "Pero lo que dije fue algo feo, un comentario misógino, el cual no me representa, no me identifico con eso. Eso fue hace 10 años".

En cuanto a los espectadores de Telemundo, a través de sus redes sociales lo destrozaron con más críticas, afirmando que solo se excusó de una terrible forma: "Solo se justifica no sabe pedir disculpas", "El se define en dos palabras sencillas POCO HOMBRE" y "Vean como reaccionó cuando no ganó un reality de esta misma televisora. Nada más para que se den una idea de si es capaz o no de lo que se dice. La furia le sale por los ojos a este Sr".

Adrián

Fuente: Tribuna del Yaqui