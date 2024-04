Al borde de la muerte: Tras ataque cerebral, actriz de Televisa vive un terrible infierno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado al borde de la muerte por lamentablemente haber sufrido un ataque cerebral, la reconocida actriz de Televisa y presentadora de TV, Laura Flores, acaba de presentarse ante las cámaras de Telemundo para hablar sobre el terrible infierno que vive por todas las pesadillas que tiene constantemente al revivir una y otra vez lo que experimentó en ese trágico momento.

Como se sabe, la actriz de melodramas como El Derecho de Nacer, se sometió a un tratamiento de escleroterapia para eliminar unas pequeñas venas de las piernas durante la Semana Santa, sin embargo, desgraciadamente durante el procedimiento sufrió un ataque isquémico transitorio, que también es conocido como un microinfarto cerebral. Ante este hecho, las cosas no han ido bien, pero no en tema de salud, sino de manera emocional.

Dicha situación lo confesó en vivo del programa Hoy Día, en la cual se presentó para hablar sobre lo que le pasó, afirmando que no ha tenido un descanso, debido a que desde ese día no duerme del todo bien por los sueños que ha tenido de lo que sintió cuando tuvo el ataque: "Mis pesadillas siguen, todavía tengo pesadillas de que no me puedo mover, de que me voy a morir, una impotencia de decir no puedo, no puedo… esas pesadillas son producto de un trauma de lo que viví".

Es por eso que la actriz de Gotitas de Amor dejó en claro que considera que debe de hablar lo que sucedió para alertar a las demás personas: "Tengo la obligación moral de decirle a la gente lo que me pasó, porque somos muy ignorantes, y después de un evento de estos por lo general dices 'se me pasó y estoy bien, no tengo nada', y no haces nada al respecto, pero es importante que se sepa lo que me pasó".

Ante este hecho, el doctor que atendió a la productora de Imagen TV señaló que lo que lo que sufrió fue un ataque isquémico transitorio, debido al procedimiento de la escleroterapia, explicando que: "Lo que hacemos es inyectar una solución o un agente esclerosante que lo que va a hacer es causar una cicatriz en el área donde está la sangre para que la vena se colapse y de esa manera se desaparezca", asegurando que no siempre es así, este ataque es uno de los riesgos.

Algunas veces (las complicaciones son) tan severas como el caso de Laura, existen riesgos de complicaciones más serias como anafilaxis que es una reacción alérgica que incluso puede matar a la persona, entonces es un procedimiento que debe hacerse con un especialista", destacó el doctor.

Ante esto, la actriz de En Busca del Destino afirmó que esto es solo un aviso de que podría sufrir un infarto cerebral, señalando que a cualquiera puede pasarle y por eso quiso contar su experiencia en esta situación: "Esto se da y después de esto una de cada tres personas va a sufrir un infarto, o sea, esto es un aviso de lo que te puede suceder y es por eso que tienes que estar bajo supervisión médica".

Finalmente, el doctor declaró que: "Esto es algo muy serio como tú bien lo mencionas, personas que han tenido un ataque isquémico transitorio, una de cada tres personas va a desarrollar un infarto cerebral, entonces esto realmente es un signo sumamente alarmante". De igual forma reveló que estos son los signos de un ataque isquémico: Se duerme o paraliza parte de la cara, dificultad para hablar, dificultad para ver y puede paralizarse alguna parte del cuerpo.

