"Circo barato": Ariadna Gutiérrez abandona furiosa gala de 'LCDLF' tras eliminar a Clovis

Ciudad de México.- La famosa y reconocida exreina de belleza, Ariadna Gutiérrez, de nueva cuenta ha dado de que hablar en las redes sociales, debido a que esta no dudo en exhibir en plenas grabaciones en vivo su inconformidad ante la polémica eliminación de su amigo, el guapo modelo y actor mexicano, Clovis Nienow, pues se puso de pie y abandonó furiosa la más reciente gala de La Casa de los Famosos, viralizándose entre comentarios como que todo es "un circo barato".

Como se sabe, cada lunes se realiza la gala de eliminación en la que se conoce cual de los habitantes nominados fue el menos votado por el público, entre los cuales se encontraba la famosa actriz boricua, Maripily Rivera, el modelo y coach de vida, Rodrigo Romeh, la presentadora, Alana Lliteras, el actor mexicano, Paulo Quevedo, y Clovis, que resultó ser el eliminado por sorpresa de todos, pues en encuestas globales era el más votado.

Desde hace varios días, se ha dicho que la producción se encuentra metiendo mano en las votaciones para apoyar el movimiento de Lupillo Rivera en contra del cuarto Tierra, asegurando que es su protegido y por ese motivo es que están comenzando a ser eliminados de la casa, pese a que en redes sociales siguen recibiendo el apoyo del público y el famoso cantante de banda recibe tanto hate que aparentemente hundió su carrera.

Aparentemente, este pensamiento no solo lo tendría el público, sino que también los exintegrantes del reality de Telemundo, dado a que cuando se anunció que Nienow había sido el eliminado del lunes 21 de abril, la ex Miss Universo no dijo nada y ni siquiera esperó a que acabara la gala, simplemente se puso de pie y abandonó los foros, bajo la mirada atónita de todos los presentes, como Jimena Gallardo, que no pudo evitar verla marcharse.

Ante este video que se ha viralizado a través de X, antes conocido como Twitter, miles de internautas comenzaron a dejar comentarios tales como que toda esta situación solamente: "Es un circo barato… muy barato", "Programa arreglado y patético, no veo la hora que Ariadna ya ni vaya, no la merecen", "Si fuera ya, de ese reality de asco" y "Hasta la Serrat quedó en shock".

Fuente: Tribuna del Yaqui