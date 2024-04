De luto del mundo del doblaje: Fallece Adrián Fogarty, quien dio voz al Power Ranger verde

Ciudad de México.- A los 54 años, nos deja el talentoso actor de doblaje Adrián Fogarty, cuya voz dejó una huella imborrable en la infancia de muchos a través de populares producciones como Los Caballeros del Zodiaco, Aladdín y Power Rangers. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI México) y la Asociación de Artistas de la Voz (AMAV) mediante un comunicado conmovedor publicado en Instagram, donde destacaron el legado perdurable que Fogarty dejó en la industria del doblaje.

Adrián Sánchez Fogarty, nacido en 1969, proviene de una familia con una rica historia en el mundo del doblaje. Su padre, Jorge Sánchez Fogarty, también fue un actor de doblaje destacado en las décadas de los 60 y 70, lo que marcó el inicio de una tradición familiar en esta forma de arte.

Entre los roles más memorables de Fogarty se encuentra su icónica interpretación de Aladdín en la serie animada del mismo nombre, donde su voz latina cautivó a audiencias de todas partes del mundo. También es reconocido por ser la voz detrás de Tommy Oliver, el legendario Power Ranger verde, durante una parte significativa del programa.

Además de estos roles emblemáticos, Fogarty también dio vida a una variedad de personajes inolvidables en otras series animadas y películas. Desde Beavis en Beavis y Butt-Head hasta el Oficial Carey Mahoney en Locademia de policía, y Sorrento de Sirena en Los Caballeros del Zodiaco, entre otros, su versatilidad y talento lo consolidaron como una figura esencial en el mundo del doblaje. Aunque su partida deja un vacío en la industria y en el corazón de sus colegas y admiradores, su historia continuará viva a través de los entrañables personajes a los que dio vida con su inigualable voz.

El fallecimiento de Fogarty ha conmocionado profundamente a la comunidad artística en México. Mario Castañeda, famoso por ser la voz oficial de Son Goku, expresó su dolor ante la trágica noticia, destacando la profunda relación de amistad y apoyo que compartían. Castañeda recordó con gratitud el gesto generoso de Fogarty al abrirle las puertas de su hogar en momentos difíciles.

No logro salir del asombro y el dolor de esta noticia. Fuiste más que en compañero, o un colega… fuiste un maestro, un amigo, un hermano. Abriste tu casa para recibirme cuando perdí la mía… y me diste de comer".

Por otra parte, Lalo Garza, reconocido por su interpretación de Krillin en Dragon Ball y Josh en Drake & Josh, compartió su pesar a través de un emotivo mensaje en redes sociales. Garza elogió la contribución de Fogarty a su carrera y expresó su incredulidad ante su ausencia, reconociendo la valiosa lección de vida que le dejó el fallecido actor. Además, envió palabras de cariño y apoyo a los familiares de Fogarty en este difícil momento.

Me deja sin palabras y con un inmenso dolor tu partida. Una de las lecciones más grandes de mi carrera me la diste tú, no puedo creer que ya no estés aquí, pero sé que Don Jorge te estará esperando con todo el amor que te tenía. Descansa en paz, Adrián Fogarty, GRAN actor y director de doblaje. José Juan, Ana Pau y Alvarito… todo mi amor para ustedes, sobrinos".