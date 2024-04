DJ Snake y Peso Pluma unen fuerzas en 'Teka', un dúo histórico que hace vibrar a los fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El renombrado DJ francés y productor multiplatino, DJ Snake, se une a la sensación internacional Peso Pluma en su último sencillo, Teka (Interscope Records), creando una colaboración explosiva que está conquistando el mundo de la música. Este himno electrizante combina la voz distintiva de Pluma con la dinámica producción de Snake, resultando en un éxito que trasciende los límites culturales y del género.

La canción fue presentada por primera vez durante el set de DJ Snake en el famoso festival Coachella, donde Peso Pluma se unió al DJ en el escenario para interpretarla en vivo por primera vez. Con un ritmo vibrante y un estribillo pegadizo, Teka promete ser el himno del verano, con un video que ya acumula más de 24 millones de reproducciones en YouTube.

Teka sigue los pasos del éxito anterior de DJ Snake, Big Bang, y marca la primera colaboración entre el DJ francés y Peso Pluma. La canción combina la habilidad única de Pluma para contar historias con la producción innovadora de Snake, creando una pista que seguramente se convertirá en un favorito de los fans en todo el mundo.

DJ Snake, conocido por éxitos como Turn Down for What y Taki Taki, ha establecido su lugar en la cima de la industria musical con su talento innovador y su habilidad para romper récords. Por su parte, Peso Pluma ha hecho historia como el primer artista mexicano en encabezar la lista de los artistas más escuchados en México en Spotify, y su álbum GÉNESIS ha batido récords de streaming y le ha valido una nominación al GRAMMY®.

La colaboración entre DJ Snake y Peso Pluma no solo representa un hito en la carrera de ambos artistas, sino que también destaca la diversidad y la creatividad en la música latina y electrónica. Con Teka, estos dos talentos han creado un éxito que seguramente resonará en las pistas de baile y en los corazones de los fans en todo el mundo.

DJ Snake es un DJ y productor francés conocido por éxitos como Let Me Love You y Taki Taki. Ha roto récords de la industria y ha colaborado con algunos de los artistas más importantes del mundo. Por otro lado, Peso Pluma es un artista mexicano conocido por su estilo único y su enfoque genuino. Ha hecho historia en la música latina y ha ganado múltiples premios y nominaciones, incluido un premio GRAMMY® por su álbum "GÉNESIS".

