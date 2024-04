Exnovia de Cristian Castro habla de su ruptura; confirmaría infidelidad en 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso y reconocido cantante, Cristian Castro, se encuentra bajo el ojo público, debido a que su exnovia, la artista plástica, Ingrid Wagner, acaba de brindar las primeras declaraciones de su ruptura para Sale el Sol y otros medios de comunicación, la cual se dice que aparentemente se habría dado por una infidelidad del cantante, que sería confirmada por ella misma en otro programa.

Como se sabe, después de que Castro se vio en el centro del escándalo por declararse feliz y enamorado de Ingrid después a tan solo un par de semanas de que se confirmara su separación de Mariela Sánchez, ahora, una vez más el cantante vuelve a desatar fuertes críticas sobre su inestabilidad emocional, debido a que se confirmó que tras cantarle a su nueva pareja en pleno concierto y señalar que se quería casar, han puesto fin a su relación.

Ante este hecho, la artista plástica afirmó que ama al intérprete de temas como Azul y que no tiene nada que reclamar, pues habrían terminado de forma amistosa debido a sus diferentes horarios: "Fue siempre increíble conmigo, atento, caballero, buena persona. Solo que no puedo seguir el ritmo suyo. Tengo mis hijos, mi trabajo, una vida que me demanda muchísimo. Lo amo y guardaré lo vivido como un hermoso recuerdo en mi corazón".

Cristian con Ingrid. Instagram @cristiancastro

Pero, pese a que en Imagen TV se deshizo en halagos, el programa argentino de nombre Ciudad Magazine exhibió un supuesto audio de Ingrid en la que hablaría con una aparentemente amiga para desahogarse contra él y le revelaría que le fue infiel con una de las coristas que tiene en su gira al lado de la cantante Yuri, pues en este dice muy molestas que: "Ya lo dejé. Que se quede con la corista".

De la misma manera, la mujer con la que Wagner hablaba le dice que de seguro está usando los mismos métodos de conquista con ella, y que justo ahora debería de estar "viajando con su amante" y pasándola muy bien, a lo que la ahora exnuera de Verónica Castro declaró con mucho sarcasmo de por medio "que lindo que sean felices", quejándose de que pronto la dejará, pues solo "usa y desecha" a las personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui