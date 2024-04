¿Fue infiel? William Levy hunde a Elizabeth Gutiérrez tras separación y filtra oscuro secreto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna el escándalo que provocó la separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez seguirá dando de qué hablar durante las próximas semanas, pues cada día siguen saliendo a la luz más detalles de su desenlace. Recientemente a través de una entrevista, el actor cubano reaccionó a la controversia y confesó que no todo lo que ha dicho su exesposa es la verdad.

Como se sabe, se ha hablado mucho de las supuestas infidelidades del exgalán de Televisa, conflictos familiares y reportes policiales de altercados domésticos, sin embargo, William sigue firme en que no hablará públicamente de la situación a pesar de que Elizabeth saliera a contar su versión de los hechos. En este sentido, la periodista Ana María Alvarado contó la respuesta que obtuvo de Levy tras solicitarle una entrevista para conocer su punto de vista.

Ante las cámaras del programa Sale el Sol, la conductora compartió que Levy no quiso detallar nada de su separación: "Hablé bastante con él, casi una hora que estuvimos platicando, muy amable, pero me dijo 'puedes comentar que hablé contigo, no voy a dar entrevistas ni a ti ni a nadie, porque no quiero que porque yo esté enojado, o por defender mi punto de vista, llegar a hablar mal de Elizabeth, porque es la mamá de mis hijos'".

Y supuestamente el cubano también echó de cabeza a su ex: "Reconozco que he cometido muchos errores a lo largo de 20 años, pero es una relación de dos. Ella también cometió sus errores", mencionó William, según Ana. Supuestamente, la periodista lo confrontó tras esta declaración: "Le digo 'pero hay de errores a errores', dice 'sí, pero es que muchas cosas no se han dicho públicamente, ustedes saben sólo una parte, y ahora sólo lo que ella ha dicho, y qué casualidad que en cuanto ella da entrevistas, se empiezan a saber otras historias'".

Y a pesar de que el protagonista de novelas ha quedado muy mal parado en los días tras difundirse algunos reportes policiacos y las imágenes de uno de los mismos, donde se observa a su hija menor exaltada por un presunto caso de infidelidad de su padre, Levy se mantuvo en su postura y se negó a brindar más detalles de su separación con Gutiérrez. "Entonces él lo que dice es 'por mis hijos, porque es la madre de mis hijos, no voy a decir nada, y me aguantaré los ataques, lo que quieran decir de mí, pero mis hijos son primordiales, y sí me duele verlos mal'".

Finalmente, Ana María reveló que el galán de telenovelas le contó que siempre intentó poner de su parte para solucionar los problemas familiares a pesar de que al final no lograron salvar su matrimonio. "(Dijo]) 'los dos intentamos arreglar el matrimonio en muchas ocasiones, no crean que yo solo hacía algo, ella también, aquí no hay víctimas porque ella lo sabe, hemos hablado mil veces, hubo mil conflictos, muchas situaciones, y veré de aquí al final por el bienestar de mis hijos'", concluyó.

Fuente: Tribuna y YouTube Sale el Sol