Galilea Montijo abandona 'Hoy' y llega a 'Ventaneando' para ¿confirmar que deja Televisa?

Ciudad de México.- Después de más de 15 años al aire, la famosa actriz y reconocida presentadora, Galilea Montijo, de manera inesperada abandonó el programa Hoy por más de una semana, manteniéndose lejos del ojo público, sin embargo, recientemente llegó a Ventaneando, en donde brindó una impactante entrevista revelando una fuerte noticia, ¿será acaso que confirma que deja Televisa?

Como se sabe, Montijo estuvo casi dos semanas ausente del matutino de la empresa San Ángel, que es actualmente producido por Andrea Rodríguez Doria, por lo que en redes sociales se comenzó a especular que podría haber renunciado a la televisora, como se ha estado sospechando desde hace un par de años. Pero, hace un par de días que la supuesta desaparición de la actriz terminó, dado a que esta reapareció en la alfombra roja de los Premios Platino 2024.

Durante su paso en dicha alfombra, la jalisciense brindó una entrevista para el vespertino de TV Azteca, en donde dejó a todos sorprendidos al revelar que es definitiva su idea de convertirse en madre por segunda ocasión a sus 50 años de edad, declarando que aún no sabe cómo, pero está buscando como: "Me encantaría, estoy viendo algún método porque mi reloj biológico terminó muy pronto porque yo sigo siendo una chiquilla, pero pues no sé".

Ante este hecho, le cuestionaron si es que pudo congelar sus óvulos, a lo que la presentadora de Netas Divinas dejó en claro que no, que desgraciadamente nunca se animó a hacerlo, lo cual lamenta ahora que desea tener una nena: "No (no tengo congelados), fíjate que me arrepentí muchísimo de no hacerlo, porque al convertirme en mamá, pues está siempre la posibilidad, pero no sé, fue muy rápido, de hecho fue inesperado".

Finalmente, declaró que está hablando con su médico sobre la situación, para encontrar el método adecuado según su edad y en base a los análisis, declarando que deben de ver también el plan hormonal, por lo cual no ha dado nada concreto: "Estoy intentando hacer un método en mi vientre, no sé, estoy apenas en estas pláticas con el doctor, y es un rollo, porque es un rollo también de muchas hormonas que te tienes que inyectar".

