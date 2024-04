Hermano de Ana Bárbara rompe el silencio en 'VLA' y exige sus derechos de su 'co-autoría'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso escritor, Francisco Ugalde, recientemente acaba de brindar una entrevista para Venga la Alegría para romper el silencio sobre las acusaciones de violencia a él y su familia en contra de su propia hermana, Ana Bárbara, declarando que él solamente quiere el reconocimiento de lo que merece, exigiendo sus derechos por todas las canciones que presuntamente ayudó a co-escribir cuando tenían su buena relación.

Como se sabe, Francisco decidió interponer una demanda contra la intérprete de Qué Poca, para que lo reconozca como co-autor de uno de sus temas, por lo cual su madre ya intervino para hablar y hasta señalar a la pareja de ella como culpable de todo lo que está pasando: "Me parte el alma ver cómo que la actual pareja de mi hija, se escuda detrás de ella, utilizando a los medios como un arma para llevar a cabo una campaña difamatoria en contra de otro de mis hijos en represalia por haber denunciado los maltratos a mis nietos que a mi me consta, y por reclamar la co-autoria de las canciones".

Ahora, ante el matutino de TV Azteca, Francisco con el tema de la carta en la que su madre pide que lleguen a un acuerdo pacífico y señala a Ángel Muñoz como el culpable de todo y de haberla agredido, este confesó que es muy doloroso y ver a su madre alzar la voz es aún más doloroso para él, porque entiende que esta situación se ha tornado tan dura para ella que prefiere salir a hablar para que todo acaba de una vez por todas.

Ante este hecho, Ricardo Casares cuestionó que jamás se ha visto golpeada a Ana y que ella afirma que no es así, por lo que no entiende porque ellos afirman eso, a lo que Ugalde molesto señaló: "Yo no sé de donde te informas, nadie ha dicho que ha sido golpeada, ¿o sí?", tras lo cual renegó a ese cuestionamiento, señalando que es una fuerte responsabilidad lo que tiene el periodista y dudar de esta manera cuando ya habló un niño y una madre es lamentable.

Por ello se dirigió a Flor Rubio para declarar que no sabe la relación que tiene actualmente su madre y hermana, pero que su progenitora alzó la voz para expresar lo que se vive y tratar de ayudar a su hija, para no dejar que se siga permitiendo que pase esto y finalmente Ana Bárbara hable al respecto, destacando que evidentemente no les mostrará pruebas a los medios, y es molesto el poner en tela de juicio lo que su mamá vivió.

Finalmente, declaró que no es tema de dinero, sino de que se reconozca su trabajo, y que esta demanda se ha agrandado de esta manera porque la intérprete de Lo Busqué ha llevado todo esto a este punto, pues porque no ha querido a sentarse con él cinco minutos para hablar de las co-autorías como se lo ha suplicado, afirmando que es mentira que la amenazó, pues no han podido ni hablar un segundo.

