Kuno Becker recibe a su bebé con emotiva carta llena de promesas: "Quiero ser buen papá"

Ciudad de México.- La emotiva conexión entre Kuno Becker y su hija ha cautivado a las redes sociales. El actor, conocido por su papel en numerosas producciones, compartió recientemente una serie de imágenes con su primogénita, desatando una ola de ternura entre sus seguidores.

Las fotografías muestran momentos entrañables entre padre e hija, con la pequeña ocultando su rostro tras un sticker de corazón que realza la ternura del momento y protege la privacidad de la pequeñita. Pero lo más conmovedor fue la carta que acompañó a estas imágenes, una declaración de amor y compromiso de Becker hacia su hija. En sus sinceras palabras, el actor expresa su profundo amor y dedicación hacia su pequeña, revelando sus pensamientos más íntimos sobre la paternidad.

Kuno Becker comparte carta a su hija

En el emotivo texto, refleja la idea de que los errores cometidos por él serán oportunidades de aprendizaje para su hija, mientras que sus éxitos le servirán como consejos para enfrentar la vida. Kuno le promete compartir todos sus secretos con ella y contarle su historia gradualmente, reconociendo que habrá aspectos difíciles de abordar. Sin embargo, asegura que siempre buscará comunicar la verdad de la manera más amorosa posible, con la intención de guiar y protegerla.

Hija: Mis más grandes errores serán tus más grandes ventajas. Mis aciertos también consejos. Si es que los decides tomar. Todos mis secretos van a ser tuyos. Acerca de TODO. Te contaré mi historia poco a poco. Unas cosas te sorprenderán mucho. Hay cosas que no sé todavía cómo voy a decirte. Pero lo que sí sé, es que siempre voy a buscar la mejor manera de decirte siempre la verdad. Por dura que sea, de la forma más amorosa, pero siempre la verdad".

Más adelante, reflexiona sobre el desafío de ser un modelo a seguir para su hija. Reconoce que sus acciones, más que sus palabras, serán el mejor ejemplo que pueda ofrecerle. Destaca la importancia del respeto en todas las relaciones y expresa su compromiso de estar bien en todos los aspectos de su vida para poder ser un apoyo para ella. Además, confesó humildemente que está aprendiendo a ser padre y pide paciencia para lograrlo.

Mi reto más grande, es ser un ejemplo para ti. Con lo que haga no solo con lo que diga. Sé, que ese va a ser mi mejor consejo. Mis acciones. Te voy a enseñar que cualquier tipo de relación se basa en el respeto. SIEMPRE. Sé, que quiero estar bien en todos los sentidos por mí, para poder estar para ti. Estoy aprendiendo a ser papá. No está fácil. Tenme paciencia. Me voy tratar de ganar tu respeto, tu amor".