Llanto en Televisa: Sergio Corona confirma problemas de salud y da triste noticia de Silvia Pinal

Ciudad de México.- El reconocido primer actor Sergio Corona estremeció a todo el público de Televisa durante la mañana de este martes 23 de abril luego de compartir una terrible noticia sobre su colega y amiga, Silvia Pinal. Como se sabe, durante los últimos meses la aclamada artista se ha enfrentado a un difícil panorama en cuestión de salud, por lo que ha estado hospitalizada en más de una ocasión.

Hace algunas horas el programa Hoy transmitió una entrevista con el protagonista de la serie Como dice el dicho donde este platica que semanas atrás se pudo encontrar con la 'Diva mexicana' y habló un poco de lo que pasó en la reunión. "Yo fui a visitarla hace mes y medio, fui a su casa. Ahí la saludé, estuve platicando con ella", además de que el gran aficionado de las Chivas recordó la época en la que trabajaron juntos y se hicieron amigos.

Somos grandes compañeros, pero fuimos grandes compañeros porque tuvimos temporadas de mucho tiempo bailando, haciendo las rutinas, televisión, programas", platicó.

Sin embargo, don Sergio no pudo evitar confesar que la matriarca de la dinastía Pinal no se encuentra del todo bien y expresó: "Sé que está delicada, me da mucha pena". Pero cuando los reporteros le cuestionaron sobre qué podía decir él luego de ver a la artista con sus propios ojos, prefirió no responder y argumentó: "No puedo calificarla, porque ni soy médico, somos grandes compañeros", reiteró.

Además de que compartió toda la admiración que siente por la madre de Alejandra Guzmán: "Es una artista que admiro mucho, que he trabajado con ella con una gran responsabilidad, siempre ella aportando de lo mejor, bailábamos juntos, yo ponía la coreografía". Aprovechando su encuentro con reporteros de Hoy y otros medios de comunicación, don Sergio también habló de los problemas de salud que él está enfrentando.

El histrión de 95 años, quien meses atrás sacó un tremendo susto tras sufrir un presunto infarto, explicó que padece de un incómodo dolor de rodillas: "Estoy sentado porque ya no ando tan bien, tengo problemas en las rodillas". Además dijo que la memoria le ha comenzado a fallar ahora que está próximo a llegar a 96 años de vida: "Lo que más problemas tengo es en el pin... calendario, porque ya son muchos años".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy