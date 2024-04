Lucha por vivir: Daniel Bisogno confirma que necesita un trasplante de hígado para salvarse

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 23 de abril el famoso conductor Daniel Bisogno por fin regresó a los foros de TV Azteca luego de una larga ausencia por sus problemas de salud y además de sorprender a la audiencia por su enorme cambio físico, también impactó a todos luego de admitir públicamente que necesita con urgencia un trasplante de hígado y que actualmente ya está en lista de espera para recibir el órgano.

Tras tener un emotivo recibimiento de parte de todo el staff y elenco de Ventaneando, el conductor confesó ante las cámaras del programa cuál fue la causa de su hospitalización que ocurrió a inicios de febrero y que se prolongó hasta el 8 de marzo: "Resulta que lo que tenía era una infección que comenzaba en el estómago y que se extendió hasta pulmones y todo el cuerpo, entonces cuando yo llego al hospital... yo tenía 3 litros de pus", relató.

Tras explicar parte del tratamiento que recibió para combatir la enfermedad y que permaneció 25 días en terapia intensiva, Daniel reveló: "Con decirles que me salieron llagas en la cabeza, porque de esos 25 días, 20 fueron intubado". Posteriormente, el titular de Ventaneando contó la sorprendente situación que vivió tras la muerte de su madre. “Cuando le habían pintado a mi familia el peor de los panoramas, le hablaron a mi familia y les dijeron 'ya lo desentubamos y ya está todo bien', milagrosamente, que pasó a los dos días de que falleció mi mamá, haz de cuenta que dijera 'órale, yo me sacrifico por ti'".

Además, confirmó que él no se enteró del fallecimiento de doña Araceli Bisogno Tapia hasta que fue estabilizado: "Fue tremendo, porque yo no sabía lo que había pasado con mi mamá, me lo dijeron ya que estaba yo despierto", dijo. Además, Bisogno admitió que su madre le confesó "varias veces" que "daría su vida para que él estuviera bien": "Todavía en Año Nuevo y en Navidad me lo repitió, fue de las últimas cosas que platiqué con ella, y ya es de creer o no creer, pero en cuanto mi mamá fallece, a los dos días yo empiezo hacia arriba, empiezo a mejorar en todo".

Y a pesar de que se mostró emocionado, Daniel destacó que aún no puede acudir a espacios concurridos porque corre riesgo de contagiarse de diversas enfermedades, además de que requiere una operación para erradicar de tajo su enfermedad. "Por voluntad propia he pedido yo estar de vuelta aquí y estaré martes y jueves aquí en Ventaneando… lo que necesitan hacer los doctores después de ver todo esto, había muchas opciones, pero la única que es verdaderamente curativa y paliativa es trasplantar, y eso es lo que se va a hacer".

'El Muñeco' confesó que ya está en lista de espera para recibir un nuevo hígado: "Ya entré a un comité donde deciden quién y todo, no se imaginan la cantidad de pruebas que me hicieron para ser candidato a un trasplante de hígado, y después de lo que viví, esto es pan comido... Ya estoy en la lista", dijo y confesó que la operación podría ser muy pronto ya que solo hay una persona delante de él:

Solamente hay una chava delante de mí en esa lista, lo más seguro es que sea muy pronto, el problema con la chava que está delante de mí, es que está chiquita y uno pensaría al revés, pero a ella no le caben los hígados de cualquier donador, y entonces como tengo un mueble grande, cabe lo que sea, y mi tipo de sangre es de los más comunes que hay", compartió Dani.

Fuente: Tribuna