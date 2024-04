Luna Rosa de Abril 2024: Estos serán los signos zodiacales más afectados; Mhoni Vidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche de este martes 23 y madrugada del miércoles 24 de abril del 2024 se perfeccionará la llamada Luna Rosa de abril 2024, la cual llega en el signo de Tauro, cuya temporada recién inició hace unos días. Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más consultada por los famosos en México y América Latina te dice cómo te afectará esta Luna Llena, la cual además está sobre el signo zodiacal de Escorpio, famoso por apasionado y leal.

Cabe señalar que esta Luna Llena no se apreciará en todo México, pues se están presentado varias lluvias, en especial en el Valle de México y el Sur de la República, no obstante, liberará energía que cada signo zodiacal tendrá que analizar y procesar. Mhoni Vidente invita a todos a relajarse antes de esta noche, a meditar, tomar algún té y limpiar los espacios ya sea con salvia blanca o el incienso que más les guste.

La pitonisa cubana, quien durante mucho tiempo trabajo en Televisa, también señala que, pese que Mercurio sigue Retrógrado con esta Luna Llena en Escorpio, será bueno prender una vela blanca, con la que se honraría el renacimiento. Agrega que es clave utilizar inciensos o esencias para purificar, como lo es de jazmín, lavanda, sándalo, palo santo y hasta eucalipto. Lo importante es estar agradecido y relajado.

Mhoni Vidente declara que los signos del zodiaco que se verán más afectados por esta Luna Rosa de Abril 2024 serán Aries, el cual recién terminó su temporada; Cáncer, Libra y Escorpio.

Aries: Esta Luna Rosa será clave para ti. Vienes de un momento de mucha reflexión interna, meditación y calma, luego de que las cosas no se dieran como estabas acostumbrado. Ahora que has entendido que la vida no tiene una única dirección, estás listo para las sorpresas.

Cáncer: Aunque no lo creas, esta Luna Llena en Escorpio podría beneficiarte, siempre que te decidas y descanses de tus obligaciones. Es clave que durante este tránsito reduzcas el ritmo y medites solo; date tiempo para ti mismo y para analizar cuáles serán tus siguientes movimientos.

Libra: Querido Libra, Mhoni Vidente señala que el Universo tiene para ti un plan de transformación y crecimiento, el cual se dará lo quieras o no, por lo que debes mostrarte flexible. A medida que creas en tu evolución, dejarás muchas cosas.

Escorpio: Este día será perfecto para tu crecimiento personal, ya que te decidirás a hacer las cosas que tanto miedo te han dado. Confía en los procesos. No siempre puedes tener la razón y eso no significa el final de tu fortuna.

Fuente: Tribuna