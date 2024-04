Luto en Televisa: Actriz 'desaparecida' fallece y Raquel Garza comparte un triste mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se revelara la supuesta desaparición de la famosa actriz de melodramas, Thelma Dorantes, a través de medios de comunicación confirmaron su fallecimiento y una vez más en Televisa por desgracia se vistieron de un lamentable luto, siendo hasta ahora que la reconocida actriz y gran amiga de la difunta estrella, Raquel Garza, empleó sus redes sociales compartió un triste mensaje de despedida.

Como se sabe, la mañana del pasado jueves 11 de abril que se comunicó que Dorantes perdió la vida a sus 74 años de edad, siendo Pepillo Origel uno de los primeros en compartir mensaje al respecto, tras lo cual varias revistas del mundo del espectáculo, TV Notas, TVyNovelas y más afirmaron que las causas fueron una supuesta gastroenteritis, pero no se sabe con certeza, dado a que la familia no habló.

Pero, pocas horas antes de que se anunciara este deceso, la actriz Hilda Aguirre, declaró que Thelma tenía días desaparecida y sus amigas estaban preocupadas, incluso en Venga la Alegría compartió esta información: "Aquí preocupada porque no sabemos nada de Thelma. Entonces, no está en ningún hospital de la ANDA, salieron... fueron a casa de Thelma, el vigilante dijo que la señora salió en una ambulancia y el señor salió después. Después me dijo Arleth de que Juan, que es su esposo que no me acuerdo su apellido, que estaban en el Ministerio Público, es lo único"

Y ahora, después de casi dos semanas de este lamentable deceso y mantenerse en silencio con respecto a este doloroso momento, Garza acaba de emplear su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, para por primera vez dar el último adiós a su gran amiga, señalando que siempre estaría en su corazón y esperaba que encontrara la paz en el más allá: "Mi querida Thelma Dorantes siempre estarás en mi corazón. Buen viaje mi querida".

Para esta despedida además del mensaje en el que expresa brevemente su sentir ante esta partida que fue completamente inesperada, y de la que aun se desconoce qué fue lo que pasó con certeza, compartió una fotografías en la que aparecen en los foros de grabaciones de la empresa San Ángel con una gran sonrisa. Cabe mencionar que Raquel Garza y Thelma trabajaron juntas en la bioserie que hizo Televisa de Joan Sebastián, donde la tambien comediante fue la 'Madre de Mayka' y la difunta histrionista fue 'Chabela'.

Fuente: Tribuna del Yaqui