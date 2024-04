¿No perdonan a Televisa? Alex Fernández habla de su pleito por serie de Vicente Fernández

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido cantante de regional mexicano, Alex Fernández, recientemente acaba de dejar en claro sobre la situación de su familia con el tan polémico pleito con Televisa después de que lanzaran la serie no autorizada sobre la vida de su famoso abuelo, el actor y cantante, Vicente Fernández, dejando en claro si es verdad que aún no perdonan a la empresa y si siguen vetados de sus programas.

Como se recordará, en el año del 2022 se estrenó la bioserie El Último Rey, El Hijo del Pueblo, sin embargo, como esta se encontraba basada en el libro biográfico también no autorizado de Olga Wornat, la familia interpuso una demanda en contra de la empresa San Ángel para que sacaran del aire el mencionado programa, puesto a que también estaban en batalla legal contra esta, debido a que exhibieron muchos temas delicados, como las infidelidades del cantante.

Pero no solamente la batalla legal dio de que hablar, sino que también se dijo que por petición de la esposa de Vicente, Doña Cuquita Abarca, toda la familia Fernández vetaría de sus vidas todo lo referente a dicha televisora, por lo que no deberían de aceptar dar entrevistas o presentarse a sus programas, e incluso también se dijo que la empresa de Emilio Azcárraga tenía prohibido acercarse a ellos por este tema.

Alex con Vicente. Internet

Y recientemente, el hijo de Alejandro 'El Potrillo' Fernández, hecho por tierra todos esos rumores, pues además de que se presentó en el programa Hoy el pasado lunes 22 de abril, también brindó una entrevista en la que afirmó que no están en pleito y que tienen buena relación laboral: "Sí claro, es que el tema de la series y bioseries y ya no se que tanto hubo por ahí, al final de cuentas nosotros somos independientes a este tema, todo lo que haya pasado, no es como que yo tuvo ahí algo que ver".

Finalmente, destacó que él y toda su familia se encuentra en buenos términos con la televisora, señalando que si no se habían presentado antes en sus programas es porque no habían tenido proyectos de los que hablar: "Nosotros siempre hemos estado bien con Televisa, te digo que más bien no habíamos sacado canciones y por lo mismo no había venido, pero ahora que sacamos material vamos a estar viniendo".

Fuente: Tribuna del Yaqui