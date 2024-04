Anne Hathaway revela la desagradable experiencia donde tuvo que besar a 10 hombres en audición

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La reconocida actriz Anne Hathaway, conocida por su participación en diversas producciones cinematográficas, compartió recientemente una experiencia incómoda que vivió en una audición durante los primeros años de su carrera en Hollywood.

Según una entrevista con Variety, Hathaway recordó cómo fue obligada a besar a múltiples hombres como parte de una prueba de química actoral. En aquel entonces, en la década de 2000, esta práctica era común para evaluar la compatibilidad entre los actores en pantalla.

Crédito:Internet

En la década del 2000, y esto me pasó a mí, se consideraba normal pedirle a un actor que se besara con otros actores para probar la química entre ellos. En realidad esta es la peor manera de hacerlo. Me dijeron: 'Hoy vienen 10 muchachos y harás una prueba con ellos. ¿No estás emocionado de besarte con todos? Y pensé: '¿Hay algo mal en mí?' porque no estaba emocionada. Pensé que sonaba asqueroso", expresó Hathaway durante la entrevista

A pesar de sentirse incómoda con la situación, Hathaway, quien en aquel entonces era una actriz joven y consciente de las repercusiones de ser etiquetada como "difícil", decidió seguir adelante con la audición.

Era muy joven y muy consciente de lo fácil que era perderlo todo al ser etiquetada como 'difícil', así que simplemente fingí que estaba entusiasmado y seguí adelante. No fue un juego de poder, nadie intentaba ser malo o lastimarme. Era simplemente una época muy diferente y ahora lo sabemos mejor", añadió

Crédito:Internet

Hathaway inició su carrera en producciones infantiles y juveniles, pero rápidamente se destacó en papeles más serios y variados en géneros como el drama y la comedia romántica. Películas como El diario de la Princesa, Los Miserables, El diablo viste a la moda y Sexo, amor y otras drogas la catapultaron a la fama y le valieron el reconocimiento de la crítica y el público.

La actriz también compartió detalles sobre una audición más reciente para la película The Idea of You, donde abordaron las pruebas de química de una manera completamente diferente.

Le pidieron a cada uno de los actores que eligieran una canción que sintieran que a su personaje le encantaría, y que pudiera hacernos bailar. Luego haríamos una breve improvisación en la que yo estaba sentada en una silla como si nosotros hubiéramos regresado de cenar o de caminar o algo así, presionamos reproducir y comenzamos a bailar juntos", detalló Hathaway sobre esta experiencia de casting

Crédito:Internet

Aunque Hathaway no especificó para qué papel tuvo que besar a 10 hombres, su valentía al hablar sobre esta experiencia refleja la importancia de cuestionar prácticas pasadas en la industria del entretenimiento y promover un ambiente de trabajo más respetuoso y profesional.

Fuente: Tribuna