Billie Eilish revela fuerte crisis existencial en su cumpleaños número 20

Los Ángeles, California. - La cantante y compositora Billie Eilish, conocida por su música provocativa y estilo único, recientemente abrió su corazón sobre una crisis existencial que experimentó en su vigésimo cumpleaños. En una entrevista con Rolling Stone, la joven estrella de 22 años compartió cómo se sintió abrumada al darse cuenta de que todos sus amigos eran en realidad empleados.

Eilish describió cómo, al mirar alrededor de la habitación durante su celebración, se dio cuenta de que no tenía amigos en el sentido tradicional, sino personas que trabajaban para ella. Esta revelación la llevó a sentirse desconectada y a experimentar una profunda sensación de soledad, a pesar de su éxito en la industria musical.

La cantante explicó cómo canciones sobre la amistad, como With a Little Help From My Friends de The Beatles y Smile de Lily Allen, le causaron malestar en ese momento, ya que contrastaban con su propia experiencia de falta de relaciones personales genuinas.

Aunque no dio señales de su angustia en ese momento, compartiendo incluso una foto de su celebración de cumpleaños, Eilish reflexionó sobre su lucha interna en los días posteriores al evento. Admitió sentirse obsesionada con mantener una imagen pública de misterio y genialidad, lo que la llevó a alejarse de las conexiones personales genuinas.

Sin embargo, la cantante reveló que desde entonces ha rechazado esa mentalidad y ha comenzado a abrirse a la posibilidad de establecer relaciones significativas. A pesar de sus temores iniciales, Eilish ha encontrado apoyo en amigos como Zoë Kravitz, quien la ha alentado a ser auténtica y a aceptar su verdadero yo.

Kravitz, quien ha sido una amiga cercano de Eilish, compartió cómo la joven estrella ha evolucionado y ha permitido que otros la conozcan realmente, lo que ha fortalecido su amistad.

Además de revelar sus luchas internas, Eilish también habló abiertamente sobre su sexualidad y su relación con el placer sexual. La cantante compartió cómo ha aprendido a aceptar su cuerpo y a sentirse cómoda con él, abogando por una mayor apertura y discusión sobre el tema.

Eilish también habló sobre su próxima canción, Lunch, inspirada en su identidad queer, y cómo ha sido un proceso liberador para ella explorar su sexualidad a través de su música.

La franqueza de Eilish sobre temas personales como la soledad, la identidad y la sexualidad refleja su crecimiento como artista y su disposición a compartir sus experiencias con sus seguidores. A través de su música y su honestidad, continúa desafiando las expectativas y alentando a otros a abrazar su autenticidad.

