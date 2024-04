Eduardo Yáñez hiela a Televisa al revelar que no desea conocer a su nieto; esta es la razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Eduardo Yáñez es uno de los artistas más conocidos de Televisa por dos razones: la principal, por su gran talento en pantalla como galán de telenovelas, lo que lo ha llevado a protagonizar proyectos de gran calibre como Destilando amor y Dulce desafío. El segundo motivo es por su brutal honestidad, la cual lo ha llevado a protagonizar diversos zafarranchos frente a las cámaras de los medios de comunicación.

Recientemente, el actor de Sin miedo a la verdad y Juego de mentiras hizo gala de este último aspecto de su personalidad, al confirmar que, actualmente, no desea convivir con su nieto, el cual es consciente de que existe, ¿la razón? Como muchos sabrán, el histrión tiene fuertes conflictos con su hijo Eduardo Yáñez Jr., mismos que no ha podido resolver después de 7 años de haber tomado distancia de su vástago.

Todo ocurrió durante un reciente encuentro con la prensa, entre los que destacan medios como Sale el Sol, donde el afamado histrión relató que sostiene fuertes diferencias con su hijo, hecho al que parece haberse resignado, puesto que aseguró que ambos son muy diferentes y así es como van a permanecer; sin embargo, también dejó en claro que, aunque no pasa demasiado tiempo con Eduardo Yáñez Jr., él está pendiente de que se encuentre lo mejor posible.

“Nuestras diferencias se van a quedar así, diferentes, somos diferentes. Significa que mientras él esté bien, yo estoy contento, me parece que por lo poco que estoy enterado, él está trabajando, él ya tiene un hijo, creo que ha intentado ya crear otra familia, pero a mi entendimiento él está sano y con trabajo.”

Como era de esperarse, la prensa no tardó en cuestionar al actor, de 63 años, sobre si en algún momento esperaba reunirse con su nieto, posibilidad que el famoso negó rotundamente, puesto que aseguró que no podía prometer que, en algún momento, tanto él como su propio hijo tuvieran alguna discusión que lo alejara del menor, asegurando que no deseaba provocar ningún tipo de dolor o “extrañamiento” al infante.

“En realidad no quiero iniciar algo que después cause algún problema sentimental de dolor, de ondas así donde no deben pagar los niños, entonces yo prefiero que las cosas estén como están.”

Finalmente, el galán de telenovelas fue cuestionado sobre la actual situación del cantante Pedro Fernández, quien de manera paradójica, también mantiene una mala relación con su padre; hace unos días publicó un video en redes sociales donde confirmó que deseaba reconciliarse con el intérprete de El Aventurero; a lo que la estrella de televisión se negó a responder, puesto que considera que no es un tema del que le concierne hablar.

“No, de una vez, yo no opino de otros, ni de mis compañeros menos, tú pregúntame lo que quieras de mí, pero como nada mi hija, que enterado estoy, entonces prefiero no opinar”, puntualizó el famoso.

