El encuentro entre Pachita y Charles Mingus: La curandera mexicana que no sanó al jazzista

En la década de los setenta, el renombrado músico de jazz, Charles Mingus enfrentó uno de los momentos más desafiantes de su vida al ser diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que afectó profundamente su capacidad para tocar el contrabajo y su salud en general.

Con las opciones médicas tradicionales agotadas y la esperanza de encontrar una cura aún latente, Mingus decidió aventurarse más allá de los confines de la medicina convencional occidental en busca de ayuda. En 1978, influenciado por recomendaciones y por una creciente desesperación, el músico recurrió al tratamiento ofrecido por Pachita, una curandera mexicana cuya reputación se había extendido por sus supuestas habilidades de sanación que fueron exploradas incluso por el misterioso científico mexicano Jacobo Grinberg.

Pachita, cuyo nombre real era Bárbara Guerrero, era conocida por su capacidad para hacer operaciones quirúrgicas sin anestesia convencional, utilizando herramientas poco ortodoxas como cuchillos de cocina y sus propias manos. Afirmaba canalizar entidades espirituales que le otorgaban el poder de curar una amplia gama de enfermedades físicas y mentales. Personas de diversos ámbitos sociales, incluyendo políticos y artistas, acudían a ella en busca de alivio cuando la medicina tradicional no ofrecía soluciones.

Mingus, en su búsqueda de esperanza, se instaló en Cuernavaca y se sometió a ceremonias y "operaciones" espirituales realizadas por Pachita, que a menudo implicaban procedimientos dolorosos y la inserción de huesos de animales. Sin embargo, a pesar de un breve destello de esperanza, su salud no mejoró significativamente, y falleció el 5 de enero de 1979.

Este episodio no solo marcó los últimos días del músico, sino que también dejó una huella en su obra musical. Joni Mitchell, una colaboradora cercana, reflejó estas experiencias en el álbum Mingus, creando un testimonio artístico de la búsqueda de esperanza.

Sin embargo, este encuentro entre Mingus y Pachita no estuvo exento de controversia. Algunos críticos y escépticos han cuestionado la legitimidad de las intervenciones de Pachita, calificándolas de pseudociencia y señalando la falta de evidencia médica que respalde sus métodos de curación. Se ha sugerido que las prácticas de Pachita podrían haberse aprovechado de la vulnerabilidad y la desesperación de personas gravemente enfermas en busca de una cura.

El Legado Musical de Charles Mingus

Charles Mingus, un gigante del jazz cuya influencia perdura hasta nuestros días, dejó un legado musical que sigue resonando con fuerza en la escena del jazz contemporáneo. Mingus no solo fue un virtuoso instrumentista y compositor, sino también un líder de banda visionario y un ideólogo destacado en la historia del género.

A lo largo de su carrera, Mingus desafió los límites del jazz tradicional, explorando nuevos territorios sonoros y emocionales con su música innovadora. Su genio poliédrico se manifestó en su capacidad para fusionar elementos de diversos estilos musicales, creando obras que trascienden las etiquetas y definen una era.

Una de las contribuciones más destacadas de Mingus a la música jazz es su álbum The Lost Album From Ronnie Scott’s, grabado en 1972 y lanzado recientemente como parte de la celebración de su centenario. Este disco triple ofrece una mirada única a una época poco documentada en la carrera de Mingus y enriquece su legado discográfico con nuevas composiciones y renovadas versiones de clásicos como Orange Was The Color Of Her Dress, Then Silk Blues y Fables Of Faubus.

La importancia histórica de The Lost Album From Ronnie Scott’s es innegable, pero su valor musical es igualmente significativo. La grabación en directo captura la esencia de los Jazz Workshops de Mingus, donde cada tema se convierte en un viaje creativo guiado por la dirección del contrabajista y la libertad de sus músicos. Con un elenco de talentosos músicos, incluyendo a Charles McPherson, Bobby Jones, John Foster, Roy Brooks y Jon Faddis, Mingus crea una experiencia auditiva emocionante y enriquecedora.

Fuente: Tribuna