Llanto en Televisa: Dan trágica noticia de Yolanda Andrade tras nuevos problemas de salud

Ciudad de México.- La famosa presentadora Yolanda Andrade ha tenido bastante preocupados a sus seguidores y fans debido a que hace una semana confesó que nuevamente estaba enfrentando nuevos problemas de salud. Luego de que comunicara su situación médica, ahora ha trascendido que la estrella de Televisa no ha podido recuperarse y que incluso llevaría varios días "postrada" en cama pues no se siente nada bien.

La periodista Inés Moreno, quien es una persona muy cercana a Yolanda, compartió en su canal de YouTube que la presentadora nacida en Culiacán, Sonora, se ausentó de la fiesta de cumpleaños de Montserrat Oliver porque no se ha sentido nada bien: "Si Yolanda no estuvo en el cumpleaños de Montse fue porque Yolanda no se ha sentido muy bien últimamente", expresó la comunicadora de Univisión.

Inés resaltó que no era verdad que Yaya Kosikova, esposa de Montse, no le había permitido la entrada a su fiesta y dijo que por ello le ha pedido a su público que hagan una plegaría "por la salud de Yolanda". Sobre los problemas que aquejan a Andrade, la periodista compartió: "Yolanda no ha estado sintiéndose bien, tuvo una recaída después de grabar el programa, en esto que tiene del ojo, la aneurisma, pero tenía muy mal su ojito".

Lleva varios días así, postrada, sintiéndose mal y obviamente toda la gente que la quiere, le manda buena vibra y todo", añadió.

La comunicadora compartió que actualmente quien está acompañando a Andrade en su recuperación es su hermana Marilé Andrade y su madre. "Yolanda no ha podido salir de su casa, está bajo tratamiento, bajo medicamentos y tiene que estar ahí, no puede estar saliendo a la calle porque está en plena recuperación", compartió Moreno ante las cámaras de su programa.

Yolanda Andrade sufrió un aneurisma en 2023

Como se recordará, fue la semana pasada que la prensa captó a la conductora sinaloense llegando a los foros donde graba su programa Montse&Joe y explicó que probablemente no podría grabar otro episodio porque no se encontraba bien de salud: "Sí, me quiero bajar porque hoy no me siento bien, me despertó el dolor y me tuve que volver a poner el parche por la luz, y no, no me siento bien, discúlpenme", dijo Yolanda antes de retirarse de la entrevista y entrar a toda prisa a las oficinas de la XEW.

