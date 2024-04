¿Qué dijo? Kim Kardashian responde a Taylor Swift tras reavivar su enemistad

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Taylor Swift, la renombrada cantante y compositora de 34 años, parece haber reavivado su prolongada enemistad con la estrella de reality Kim Kardashian en su último álbum, The Tortured Poets Department. La discordia entre ambas personalidades ha vuelto a estar en el centro de atención tras el lanzamiento del segundo volumen del álbum, solo dos horas después de la primera edición.

Los fanáticos de Swift rápidamente especularon sobre la posible referencia a Kardashian en la canción titulada Thank You Aimee, estilizada como "thanK you aIMee", donde el nombre "Aimee" es deletreado en mayúsculas, lo que sugiere una alusión a Kim debido a su enemistad pasada. Sin embargo, una fuente cercana a Kim afirmó a People el martes que ella había dejado atrás los desacuerdos y espera que Swift pueda hacer lo mismo.

Taylor Swift y Kim Kardashian

Kim ha superado el asunto y cree que Taylor debería seguir adelante", compartió la fuente, subrayando que Kim "no comprende por qué [Swift] sigue insistiendo en ello". "Han pasado literalmente años", enfatizó.

A pesar de los intentos de la empresaria por dejar atrás las tensiones, parece que la cantante aún tiene los desacuerdos en mente, lo que también reflejan los sentimientos de sus seguidores.

Tras la aparición de Kim en Jimmy Kimmel Live! el lunes, los fanáticos más fervientes de Swift expresaron su descontento en las redes sociales, lamentando que el presentador no abordara el tema de Thank You Aimee o su prolongada enemistad. "¿Por qué no le preguntaron sobre la canción de Taylor Swift que cantará North?", cuestionó una persona en Instagram.

Otro comentó: "Jimmy, estoy seguro al 100% de que no se le permitió hablar o hacer preguntas sobre Taylor o TTPD, pero al menos podrías haber insinuado un par de veces y haberla llamado aIMee". Un seguidor calificó la entrevista de "vergonzosa", aparentemente porque Kim no fue interrogada sobre Taylor, a pesar de abordar otros rumores sobre sí misma durante la conversación con el presentador.

Además del título poco sutil, los fanáticos creen que Thank You Aimee está dirigida a Kim, especialmente por su estribillo: "Todo ese tiempo que estabas lanzando puñetazos, yo estaba construyendo algo / Y no puedo perdonar la forma en que me hiciste sentir / Grité 'F*** you, Aimee' al cielo nocturno, mientras la sangre brotaba / Pero no puedo olvidar la forma en que me hiciste sanar".

La disputa entre Taylor y Kim parece remontarse al lanzamiento en 2016 de The Life Of Pablo de Kanye West, donde una línea de la canción Famous causó controversia. La línea en cuestión, que insinuaba una relación pasada entre Kanye y Taylor, supuestamente fue aprobada por Taylor, pero ella niega haber dado su consentimiento para esa parte específica.

Desde entonces, la relación entre Taylor y Kim ha sido tumultuosa, con momentos de calma intermitentes y renovados enfrentamientos, como lo refleja el reciente lanzamiento de Thank You Aimee.

A pesar de la creciente tensión entre las dos personalidades, los fanáticos de Swift continúan expresando su apoyo incondicional a través de las redes sociales, mostrando su lealtad al trolear a Kim en los comentarios de su cuenta de Instagram. La enemistad entre ambas continúa siendo un tema candente en el mundo del entretenimiento, atrayendo la atención de los seguidores y la prensa por igual.

Fuente: Tribuna