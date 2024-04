'Sale el Sol' de luto: Ana María Alvarado da desgarradora noticia y estremece a Imagen TV

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada mañana, la mayoría de los mexicanos encienden sus televisores para acompañar el inicio de sus jornadas con algún programa de revista, ya sea: Hoy, Venga la Alegría o Sale el Sol, incluso hay quienes sintonizan a Telemundo para ver Hoy Día. Dichos shows tienen en común que llevan varios años al aire, por lo que los conductores y demás empleados han logrado convertirse en familia.

Tomando lo anterior en cuenta, cada vez que alguno de los integrantes de los programas matutinos (o cualquier show que la gente suela seguir) pierde la vida de manera súbita, provoca gran impacto en la audiencia, tal y como ocurrió durante la noche del pasado martes, 23 de abril, momento en el que la periodista de Sale el Sol, Ana María Alvarado confirmó la muerte de alguien de suma importancia para el mañanero.

Se trata del productor Guillermo Rosales, quien llevaba trabajando para el mencionado espectáculo, junto con Ale Luck, desde el mes de abril del año 2022, es decir, prácticamente dos años, tiempo suficiente en el que logró crear vínculos con los demás integrantes del programa, hecho que la periodista dejó entrever en el sentido mensaje que envió a través de su cuenta oficial de X (red social antes conocida como Twitter).

“Con el corazón partido, me entero que nuestro querido productor ‘Memo’ Rosales, quien trabajaba en ‘Sale el Sol’ falleció. No lo puedo creer. Un gran ser humano, en la mañana estuvo en le programa. Descanse en paz”, cerró Alvarado.

Si bien, la estrella de radio y televisión no profundizó demasiado en la posible causa de muerte del productor, sí dejó entrever que se trató de un hecho imprevisto, por lo que es posible que se haya tratado de un accidente, aunque esto último no ha sido confirmado por fuentes oficiales, por lo que solo queda como una especulación. Cabe señalar que el mensaje de Alvarado no se quedó ahí, ya que, momentos después realizó una segunda publicación.

En el siguiente texto, la periodista se dedicó a destacar las grandes cualidades del productor, sobretodo en el ámbito profesional y la manera tan especial que tuvo para dirigir Sale el Sol durante sus últimos dos años de vida. Para finalizar, Ana María envió su pésame a la familia doliente: “Tuve oportunidad de tratar a ‘Memo’ Rosales y era una persona sensible, inteligente y nos apoyaba mucho con las indicaciones que se dan por el chícharo en ‘Sale el sol’. Mi más sentido pésame para su familia. Hasta donde estés: Te quiero ‘Memo’”.

Fuentes: Tribuna