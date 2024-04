TV Azteca en shock: Tras fuertes problemas de salud, Daniel Bisogno reaparece ¿irreconocible?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios meses, el afamado conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, ha mantenido en vilo a sus fans debido a las constantes visitas que ha tenido que realizar al hospital. En la última ocasión tuvo que quedarse internado mientras se debatía entre la vida y la muerte. Por ello, desde que fue dado de alta, muchos medios de comunicación buscan tener una fotografía actualizada del conductor del programa de chismes de TV Azteca.

Afortunadamente para sus miles de seguidores, el amigo de Pati Chapoy no teme mostrarse, hecho que dejó en claro la noche del pasado martes, 23 de abril, cuando la estrella de Ventaneando compartió una fotografía en la que se le ve rodeado de familiares y amigos. Incluso se le puede ver a un costado de su querida hija Michaela Bisogno, quien luce una radiante sonrisa por estar junto a su progenitor.

Daniel Bisogno reaparece tras pasar varios días hospitalizado

Créditos: Internet

En la imagen, Daniel se puede ver mucho más delgado de lo esperado, aunque sonriente y con mayores fuerzas, en contraste a como se le llegó a describir en meses anteriores, cuando el famoso se encontraba internado y entubado. En la fotografía, Bisogno está vestido con un saco color negro y una playera blanca, demostrando que la ocasión era informal, por lo que es probable que solo buscara pasar un buen momento junto a sus seres queridos.

La apariencia revitalizada de Daniel Bisogno no pasó desapercibida para sus queridos amigos del medio, especialmente para el actor Kuno Becker, quien no dudó en dejarle un sentido mensaje en el que aseguró que, a lo largo del proceso de recuperación del presentador de televisión, habrían estado pidiendo mucho por él. Asimismo, le recordó que no merecía otra cosa que estar bien, deseo que parece comenzar a cumplirse.

“Amigo querido no sabes el gusto que me da que estés bien. Pedimos mucho por ti. Te mereces estar bien, eres una gran persona. Te mando un abrazo enorme de todo corazón. Hierba mala nunca muere”, declaró Becker.

Daniel Bisogno reaparece tras pasar meses hospitalizado

Créditos: Instagram @bisognodaniel

¿Quién es Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno es uno de los periodistas más notables y controversiales del medio del espectáculo mexicano debido a lo directas que han sido sus críticas hacia otros famosos. Asimismo, ha logrado cimentar una trayectoria en el área de la actuación, especialmente en el teatro, donde ha participado en obras como Lagunilla mi barrio y El Tenorio Cómico, entre otras puestas en escena. También ha llamado la atención gracias a su trabajo como locutor de radio.

