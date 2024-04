Wendy Guevara vive momento de tensión con Juan Pablo Medina antes de su encuentro con Madonna

Ciudad de México. - La famosa influencer Wendy Guevara, más conocida como 'La Perdida', fue la invitada especial en la pasarela del concierto de Madonna en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el pasado martes 23 de abril. Sin embargo, su experiencia no estuvo exenta de incidentes desafortunados.

Tras la difusión de imágenes del icónico momento en el que la Reina del Pop y la youtuber compartieron escenario, Wendy Guevara reveló en el programa La Saga un desafortunado episodio que vivió con el actor Juan Pablo Medina previo a su encuentro con la cantante.

Según relató Guevara, en el evento hubo un altercado entre el actor y su amigo Joel. Al parecer, el Medina habría ofendido a Joel y este último estuvo a punto de confrontarlo físicamente. Posteriormente, Guevara explicó que se retiró al baño con su amigo Randall, y al regresar, descubrieron que el actor Medina había ocupado el lugar que les correspondía. Ante la situación, Medina habría respondido de manera despectiva hacia Guevara, desencadenando una serie de comentarios por parte de ella.

Wendy Guevara admitió haber utilizado indirectas y haber aumentado su consumo de alcohol para armarse de valor y enfrentar la situación. Sin embargo, el conflicto no llegó a mayores, ya que el actor reconoció su error y se disculpó antes de que terminara el evento.

Y no, ya después bien lindo él, obviamente tuvo como un arranque de no sé, el señor, después ya dijo ‘no, discúlpame, perdón, es que me dejé llevar porque me pongo como muy nervioso, y así’, y ya le dijimos ‘no te preocupes bebé’”, concluyó Guevara.