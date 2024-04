William Levy: Además de Samadhi, otra compañera de Telemundo también habría sido su amante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna el nombre de William Levy seguirá estando en medio de la controversia durante las próximas semanas, pues se siguen filtrando detalles de su abrupta separación de Elizabeth Álvarez, pues aunque la pareja había tenido altas y bajas, jamás habían hecho público su distanciamiento y al parecer, en esta ocasión se trata de una decisión definitiva.

Luego de que se expusiera que el originario de Cuba había engañado a la madre de sus dos hijos con Samadhi Zendejas, con quien recientemente grabó la serie Vuelve a mí, ahora ha trascendido que otra actriz de Telemundo también habría sido su amante. Información compartida en el programa Chisme no Like señala que la colombiana Carmen Villalobos habría tenido algo más que una simple amistad con William.

Carlos Corbacho, quien supuestamente fue socio de Levy en algunos negocios, mencionó que él se había enterado incluso que la repentina separación de Carmen y Sebastián Caicedo ocurrió porque este la descubrió enviándose mensajes con el cubano: "Tengo constancia de que William Levy tuvo algo con Carmen Villalobos, Sebastian, el exesposo le encontró unos chats muy calientes con William Levy, por eso se separaron".

El presunto amorío entre la originaria de Barranquilla y el exgalán de Televisa ocurrió cuando estaban grabando el remake de Café con Aroma de Mujer, melodrama que actualmente se transmite por TV Azteca. Cabe resaltar que la información difundida en Chisme no Like no está confirmada, pues ni Carmen ni William se han pronunciado al respecto, pero se espera que alguno de los dos dé su versión pronto.

¿Quién es Carmen Villalobos?

Carmen Villalobos es una actriz colombiana que tiene casi tres décadas de carrera en la actuación y ha podido ser parte de exitosas series de la cadena Telemundo como Sin senos no hay paraíso, El Señor de los Cielos, Sin Senos Sí Hay Paraíso y Hasta que la plata nos separe, además de que fue conductora del reality TopChef VIP. Estuvo casado con el colombiano Sebastián Caicedo de 2019 a 2022, pero ninguno aclaró los motivos que los llevaron a divorciarse. La pareja nunca tuvo hijos.

Fuente: Tribuna