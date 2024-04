Adiós Carmen Salinas: Olga Breeskin revela que tomará su personaje en obra de 'Aventurera'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A más de dos años de su lamentable fallecimiento, la querida actriz y exfuncionaria pública, Carmen Salinas, va a recibir un último adiós de su tan famosa y aclamada obra de teatro, Aventurera, pues la reconocida bailarina y también histrionista mexicana, Olga Breeskin, acaba de revelar que tomará su personaje en la mencionada puesta en escena y que le hará un emotivo homenaje a la difunta estrella de Televisa de la manera en que ella hubiera querido.

La violinista, bailarina y actriz Breeskin, regresará a los escenarios en México para ocupar el gran espacio que dejó Carmen en la obra antes mencionado, proyecto bajo la mano del productor Juan Osorio. A pesar de que nombres como el de Irina Baeva, Daniel Elbittar y Nicola Porcella ya se habían confirmado para la puesta en escena, este 24 de abril se reveló que será Olga, quien tendrá los honores de encarnar al personaje que doña Carmelita llegó a interpretar.

Ante este hecho, la famosa vedette en entrevista con Venga la Alegría expresó estar: "Muy agradecida primeramente con Dios que puso en el corazón de Juan Osorio, el invitar a una de las grandes amigas y admiradoras de Carmen Salinas, que es esta servilleta, esta servidora. La verdad está muy emocionante, el poder interpretar una dama de las que a veces llegue a conocer dos que tres, y ponerse en el lugar, artísticamente, y emocionalmente hablando, algunos dicen que son retos, pero yo le llamaría una emoción muy profunda la que siento al interpretar este personaje que lamentablemente para nosotros padres de familia, sí existen".

Carmen Salinas. Internet

Al respecto de si incluirá los temas de la política mexicana en su personaje tal como lo hacía Salinas en su momento, la artista que tiene varias décadas fuera de México, comentó: "Era un acierto y querer imitar una cosa que ella manejaba, la parte política, tan bien, no me quedaría, teniendo 24 años fuera de la política, fuera de la Ciudad de México, y no estoy muy así, como estaba ella, enterada de la situación actual política de México, yo creo que le tengo que aportar al personaje el saborcito de la Olga Breeskin de los 70 u 80's".

Por último, Breeskin se mostró conmovida al escuchar que ahora sea ella quien imite a Carmen, debido a que la primera vez que se presentó la obra, fue la fallecida comediante quien se basó en ella para hacer su personaje: "Carmelita Salinas y yo nos conocimos en Siempre en Domingo, precisamente bailando hawaiano, tahitiano, imitando tocaba el violín, le facilité la música de 'todos queremos ver a Olga', le facilité todo, se hizo el vestuario igualito, y de esos 70's hasta antes que muriera, siempre tuvimos una amistad bien bonita y bien profunda".

Fuente: Tribuna del Yaqui