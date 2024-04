Edith niega acuerdo millonario con Fofo Márquez y demandará a su novia; la acusa de cómplice

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la señora Edith Márquez Velasco, acaba de presentar una entrevista en la niega por completo el haber llegado a un acuerdo millonario con el reconocido y polémico influencer, Fofo Márquez, además de agregar que podría demanda por complicidad a su brutal golpiza a la pareja de este, la joven de nombre Melanie Lattanzi, quién hace unos días pidió disculpas por lo ocurrido.

Como se sabe, hace un par de meses que el influencer antes mencionado, lamentablemente golpeó brutalmente a la mujer de nombre Edith en un estacionamiento del municipio de Naucalpan, Estado de México. Por este motivo es que hoy en día se encuentra encarcelado en el Reclusorio Barrientos y vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, por lo que se cree que podría llegar a pasar hasta 26 años en prisión.

Pero, en medio de este delicado proceso legal se ha afirmado que la víctima llegaría a recibir 16 millones de pesos para darle el perdón a Márquez y que libre la cárcel, hecho que acaba de salir a negar: No es real, se encuentra en el Reclusorio de Barrientos, no puede haber perdón porque se encuentra vinculado a un proceso de feminicidio en grado de tentativa y tampoco procede la reparación del daño, no tengo conocimiento, tenemos audiencia el 25 de mayo, no le deberían dar credibilidad a esos comunicados".

Edith en Venga la Alegría. Internet

Y no solamente no llegará a un acuerdo, sino que en entrevista con Sale el Sol, señaló que al parecer podrá acusar de cómplice a Melanie, aunque primero deberá de consultarlo con los abogados que le dio la Fiscalía, ya que no tiene privados y no le dan asesoría de ese tipo: "Fíjate que lo quiero hacer, tal vez ahorita es muy prematuro, pero fíjate que si lo voy a hablar con los abogados. Como te comento, yo no tengo abogados particulares, son de la fiscalía, pero sí lo voy a tratar de checar y ver si procede algo para poder también proceder contra ella".

Ante esto, en el matutino de Imagen TV declaró que ella la ve como culpable, pues piensa que si ella hubiera actuado de otra forma las cosas se pudieron haber evitado, además de que señala que ella solo se quedó ahí y no no hizo nada para ayudarle: "Yo siento que es otra culpable. Antes de golpearme, él llega muy alterado y ni siquiera estaba en el carro, o sea, ni siquiera se había percatado del accidente. No tengo la seguridad, pero casi creo que ella algo le dijo, -fíjate que me acaban de golpear el espejo y la señora se nos va, corre".

Fuente: Tribuna del Yaqui