"Es de lo peor": Laura Bozzo filtra una impactante noticia de Verónica Castro en 'VLA'

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora peruana, Laura Bozzo, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la cual habló sobre los más recientes escándalos amorosos del famoso hijo de la cantante y actriz, Verónica Castro, misma de la que no dudo en filtrar una impactante noticia con respecto a este tema tan controversial, señalando que "es de lo peor" el juzgar a un hijo.

Como se sabe, actualmente el polémico cantante, Cristian Castro, se encuentra en medio del escándalo, debido a que una vez más se ha anunciado que regresó a la soltería, tras afirmar su amor a la artista plástica, Ingrid Wagner, con la cual se puso a tan tolo un par de semanas de haber terminado su relación sentimental con Mariela Sánchez, generando un sin fin de críticas por la forma tan rápida y fácil que el intérprete se enamora, desenamora y rehace su vida.

Es precisamente por este motivo que en la entrevista con el matutino de TV Azteca, Bozzo fue cuestionada por esta situación. Ante los cuestionamientos, la presentadora peruana declaró que ella no es nadie para juzgar a Cristian, afirmando que antes era una hipócrita al gritar "Qué pasé el desgraciado", pues ahora entiende que debe de escucharse las dos versiones de la historia, debido a que se puede decir e inventar muchas cosas que no son.

Con respecto a la presunta infidelidad del denominado 'Gallito Feliz' a Ingrid o a Mariela, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy declaró que ella no creía eso, que dudaba de que fuera infiel, destacando que cada quién estaba en su derecho de terminar una relación si no se estaba feliz, agregando que ella comprende a Castro, pues ella es la que menos debe de juzgarlo, ya que también ha cambiado de parejas como de "calzones", por lo que pidió más comprensión para el cantante.

En cuanto a su gran amiga, la actriz de melodramas como Rosa Salvaje, Laura destacó que ella por supuesto que no está molesto con su hijo y que no lo juzga, señalando que ninguna madre es capaz de juzgar y condenar a sus hijos, poniéndose de ejemplo ella, al afirmar que no tendría cara de exigirle a sus hijas una conducta perfecta cuando a veces ha "sido de lo peor", destacando que Castro es un maravilloso artista y desea que le cante.

Fuente: Tribuna del Yaqui