Gustavo Adolfo Infante revela que deja 'Sale el Sol' y dice la razón, ¿se va a TV Azteca?

Ciudad de México.- El famoso periodista y reconocido presentador de TV, Gustavo Adolfo Infante, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que acaba de revelar que dejó Sale el Sol después de haber estado al aire alrededor de ocho años, por lo cual afirmó que merecían saber el por qué y dijo la fuerte razón detrás de tomar esta tan importante decisión para su carrera, ¿acaso se va a TV Azteca?

Como se sabe, hace un par de semanas que se comenzó a decir que tras los casi ocho años de Infante en dicho matutino, este iba a renunciar, incluso la red social de X, anteriormente conocido como Twitter, de La Portada AI1, señalaron que aparentemente sería el propio Gustavo el que habría pedido que se le diera de baja de dicho programa ya que estaría muy ocupado con sus otros proyectos y su nuevo cargo en la empresa.

Y ahora, después de tantos dimes y diretes, es el propio presentador el que confirma que en efecto, ha renunciado al programa de Imagen TV, destacando que será el próximo viernes 3 de mayo su último día dentro de la empresa, señalando que el motivo es que: "Hay muchos cambios, pero cambia toda la plantilla de conductores, se quedan muy pocos, y en esos cambios voy yo. Yo levanté la mano, no quiero sonar como Adame de a mi no me sacaron, yo me salí, o sea, yo ya había pedido el cambio".

Gustavo Adolfo Infante.

Ante este hecho, señaló que la razón detrás de que él se propusiera para ser removido antes de que se diera el plan fue: "Porque Mauro Castillo me nombró director de espectáculos y a Laura Flores subdirectora, entonces todos los días hay una junta a las 10 de la mañana, a la que nunca puedo estar, porque estoy al aire en Sale el Sol, entonces ni aprendo del rating, ni estoy en la jugada", destacando que estará hasta el último día que se le necesite al aire, que será el día ya antes mencionado.

Finalmente, mencionó que no puede dar muchos detalles, pero que puede afirmar que será el próximo lunes 6 de mayo que entren nuevos conductores, con nuevo concepto visual, y que se quedarán en la sección de Pájaros en el Alambre las presentadoras, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, cerrando con que: "Yo me dedicaré a lo que tengo que hacer ya por mi carrera y por mi, porque no todo el tiempo voy a estar a cuadro", y que "la dirección de programas me da la oportunidad de producir programas y esto será hasta el fin de mi carrera".