Lista para morir: Exconductora de TV Azteca llega a 'Hoy' y confirma grave problema de salud

Ciudad de México.- Una famosa conductora y cantante, quien ha trabajado en TV Azteca y que tuvo un fugaz romance con Erik Rubín, dejó sin palabras al público y elenco del programa Hoy luego hacer una dramática confesión en vivo. Resulta que la reconocida artista señaló que "prefiere morirse" antes de someterse a otra cirugía para aliviar un grave problema médico que padece.

Se trata de María Conchita Alonso, quien llegó al matutino de Televisa para contar porqué se vio obligada a cancelar el concierto que tenía programado en un centro de espectáculos de la CDMX. La intérprete señaló que ha estado padeciendo diversas complicaciones tras haberse inyectado sustancias desconocidas hace casi dos décadas e incluso, se le quebró la voz al relatar la verdadera pesadilla que está viviendo.

Ante Andrea Legarreta, Galilea Montijo y demás conductores, la venezolana explicó que el problema que la aqueja es en los glúteos y resaltó que no ha sido nada fácil recuperarse: "Es lo más horrible que te puedas imaginar, el doctor me dijo quizá ocupas una segunda cirugía pero yo le dije 'si hay que hacer una segunda cirugía, tú me dejas morir', te lo juro, yo no me hago una segunda cirugía, prefiero morirme", dijo Alonso al borde de las lágrimas.

La intérprete de Noche de copas también se entrevistó con otros medios, como el programa Ventaneando, y explicó que por ahora lo más importante para ella es recuperar su salud. "No puedo bailar, no puedo tocar guitarra, no puedo tener movimientos como los que yo hago en el escenario, el brazo me va a doler, porque este brazo no puedo subirlo sino hasta aquí (muy poco), y lo del brazo fue en consecuencia a la cirugía. Estuve 6 semanas sin poder dormir boca arriba, tengo los cartílagos de los músculos y los tendones me explotaron", contó la artista de 66 años.

Además, la exconductora del programa Picante en TV Azteca habló de los estragos que sufre por los polímeros: "Hace como 10 días yo empecé a sentir en la nalga derecha un dolor fuerte e hinchada, y yo dije 'pero ¿qué es esto?', y lo que tenía era un seroma, que es algo que cuando te hacen cierto tipo de cirugías, sale un líquido y ese líquido no tiene por donde (salir) y se va amontonando en un lugar del cuerpo", detalló.

Alonso externó lo complicado que fue lidiar contra su enfermedad, e incluso aseguró que no volverá a someterse a un tratamiento de ese tipo y trató de convencer al público para que no se sometan a una cirugía de este tipo: "No no me vuelvo a hacer esto en mi vida, si es a cambio de mi vida prefiero morirme, así de fuerte e invasiva e esta situación, lo que hicieron fue sacármelo con una aguja, e sacaron cuatro jeringas super gruesas del líquido ese”, declaró.

Finalmente, María Conchita comentó que por el momento seguirá recuperándose, aunque no tiene claro cuándo será dada de alta. “Estar tranquila, no hacer locuras, y para recuperarme de los brazos, todos los días tengo que hacer siete ejercicios y también voy dos veces por semana en Los Ángeles con el terapeuta, no sé qué fue más doloroso, si este brazo o la nalga”, dijo al respecto.

