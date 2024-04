Luto en Televisa: Tras revelar última voluntad, actriz sufre dura muerte y entristece a fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de telenovelas, quien tiene más de 40 años trabajando con Televisa, entristeció a todos sus admiradores y fans debido a que la mañana de este jueves 25 de abril apareció en el programa Hoy vestida de luto debido a una irreparable muerte. Se trata de la querida intérprete Ana Martin, quien confesó que aún no se puede reponer de la inesperada partida del productor Nicandro Díaz.

Como se sabe, el exitoso creador de novelas falleció el pasado 18 de marzo en un trágico accidente de moto en la carretera costera de Cozumel, donde estaba vacacionando con su novia Mariana Robles. Ana Martin fue una de las estrellas que se mostró más devastada por este acontecimiento, ya que consideraba a Nicandro no solo su jefe en múltiples proyectos, sino también un amigo en el que podía confiar.

Ana Martin sigue sin superar la muerte de Nicandro Díaz

La mañana de este jueves el programa Hoy transmitió una entrevista con la actriz de novelas como El pecado de Oyuki, Alma rebelde, Amor Real, Rubí, La Madrastra y Destilando Amor y aquí ella admitió que no se encuentra del todo bien desde que murió Nicandro: "Estoy en ese momento de vida en donde estoy recuperándome de un dolor muy profundo que tengo", dijo en referencia a la muerte de su "amigo del alma".

La mexicana mencionó que aunque no tiene ánimos "necesita salir" para poder recuperarse del duelo que le dejó el fallecimiento del productor: "Fue mi gran amigo por 30 años". Asimismo, doña Ana Martin contó cómo fue la gran mancuerna que hizo con Díaz durante todos los años que trabajaron juntos. "Él me hizo mamá en la primer novela, Alma Rebelde, de ahí me fui como hilo, hice 13 telenovelas de mamá".

"Sabíamos trabajar muy bien, sabíamos separar la amistad de la producción", añadió. Cambiando un poco de tema, Ana se dijo agradecida por la aceptación que ha tenido en las redes sociales sobre todo por usuarios joven: "La verdad es que se ha ido dando, la gente me ha respondido y pues yo muy contenta... me causó sorpresa, es algo que nunca me imaginé", declaró la primera actriz.

Como se sabe, semanas atrás Ana Martin decidió confesar cuál era su última voluntad, explicando que su último deseo es que Televisa transmita una entrevista que dio al periodista Ricardo Escobar donde contará la verdad de su vida, luego de estar rodeada de dudas y controversia: "Debo decir todo lo que debo decir, no quiero que digan el triste final. Les quiero contar lo que quieran saber"

Fuente: Tribuna