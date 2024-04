"Mentirosa y vulgar": Alfredo Adame destroza a Jimena Gállego en gala de 'LCDLF' por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso presentador y reconocido actor, Alfredo Adame, se encuentra dando de que hablar, debido a que este no tuvo piedad al momento de destrozar a la controversial presentadora, Jimena Gállego, en la más reciente gala de La Casa de los Famosos, por un fuerte motivo, refiriéndose a ella como una mujer que es completamente una "mentirosa y vulgar".

Sin duda alguna, el famoso exconductor del programa Hoy es una de las celebridades mexicanas más controversiales y reconocidas en la actualidad, especialmente por los escándalos de violencia en los que ha estado involucrado, como ataques a sus exesposas en las que las insulta a diestra y siniestra sin miramientos, o los comentarios tachados de transfóbicos en contra de Wendy Guevara antes de entrar al mencionado reality.

Es precisamente por todo el foco mediático que recibe Adame, ya sea para bien o para mal, en Telemundo lo invitan constantemente a sus galas, en las que opina sobre los habitantes que aún permanecen al interior de la casa. En la última gala que se realizó, este y Jimena se alejaron un momento del resto de los participantes en el foro y fueron grabados por otro de los presentes mientras que él la destrozaba.

Alfredo con Jimena a su salida de La Casa de los Famosos. Internet

Pero esto no fue por una pelea entre ambos, sino como un video divertido en el que ella fingía ser una integrante de la casa y le pedía al exactor de Televisa su protección: "Ay ya, por favor Adame, dame votos, me quieren nominar", a lo que este se negaba diciéndole los fuertes motivos por los que se negaba rotundamente a ponerse de su lado: "No te voy a dar nada, eres una farsante y una mentirosa, baja, vulgar y corriente, y además eres amiga de Cristian (Porta), para ti no hay nada".

Ante este hecho, a través de la red social de X, anteriormente conocido como Twitter, han habido varios comentarios en los que señalaron divertidos sobre la situación, como que: "Ese Adame te manda directo a la psicóloga jajaja", mientras que otros se fueron más directos a ataques sobre lo que se viene pensando desde hace meses de Jimena, expresando que: "Mentiras no dijo" y "Sí es farsante y lame hue...".

Fuente: Tribuna del Yaqui