Mhoni Vidente suelta 'bomba': Afirma que Samadhi Zendejas y William Levy esperan gemelos

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, una de las figuras más reconocidas en el ámbito del entretenimiento por sus predicciones, ha vuelto a generar controversia al revelar detalles sobre la vida amorosa de Elizabeth Gutiérrez y William Levy durante una reciente transmisión en Unicable.

La vidente cubana sorprendió al público al afirmar que William Levy habría sido infiel en cuatro ocasiones a lo largo de los últimos 20 años a su esposa, Elizabeth Gutiérrez. Según Mhoni Vidente, estas supuestas infidelidades involucraron a varias protagonistas de las telenovelas en las que Levy participó. En el pasado, ya había sido vinculado con rumores de traición, se le relacionó anteriormente con Maite Perroni y Jaqueline Bracamontes en supuestas relaciones extramaritales.

Durante su intervención, Mhoni Vidente también pronosticó que William Levy se convertirá en padre de gemelos en un futuro cercano, resultado de una relación secreta que mantiene con la actriz Samadhi Zendejas. Según la vidente, la pareja ha optado por mantener su romance lejos de los reflectores.

Estas revelaciones llegan en medio de la polémica generada por la reciente separación entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy, anunciada públicamente por la pareja. Desde entonces, han surgido numerosos rumores sobre las razones detrás de esta decisión, siendo uno de los más comentados la supuesta infidelidad de Levy. Mhoni Vidente concluyó sus declaraciones destacando la estrecha relación entre William Levy y Samadhi Zendejas, sugiriendo que esta situación podría desencadenar otro conflicto en la relación entre Levy y Gutiérrez.

Alejada del escándalo y enfocada en compartir con sus seguidores detalles sobre sus proyectos profesionales y su carrera en la actuación. La actriz, reconocida por su participación en producciones como Atrévete a soñar, ha decidido abordar los rumores que la vinculan sentimentalmente con William Levy, surgidos en los últimos días. En una entrevista reciente, la estrella despejó las especulaciones al afirmar que su relación con Levy nunca trascendió más allá de la "química" que ambos proyectaron en su serie más reciente, Vuelve a mí.

No, no (nunca pasó de la química). No (me molestan los rumores) es parte de, el hecho que sea una persona pública siempre se pone en una situación que la gente puede opinar, pero es Nuria y Santiago (sus personajes) los que tienen esta extraordinaria química".