Mike Pinder, el último miembro original de los Moody Blues, fallece a los 82 años

Los Ángeles, California. - El mundo de la música está de luto tras la triste noticia del fallecimiento de Mike Pinder, legendario tecladista británico y miembro fundador de la icónica banda de rock progresivo, los Moody Blues. Según su familia, Pinder dejó este mundo a la edad de 82 años en su hogar en el norte de California el miércoles pasado.

La noticia fue confirmada tanto por la banda como por el bajista John Lodge a través de publicaciones en Facebook, donde expresaron sus condolencias y compartieron su pesar por la pérdida. "Todo el amor posible va de la familia Lodge a la familia de Mike hoy", escribieron los Moody Blues, acompañando su mensaje con un emotivo 'RIP'. Hasta el momento, no se ha proporcionado información sobre la causa de su fallecimiento.

Mike Pinder

El comunicado oficial de la familia de Pinder compartió que el músico "falleció pacíficamente" y que sus últimos días estuvieron rodeados de música y el amor de su familia. Describieron a Mike como alguien que vivió su vida con un asombro infantil, explorando un camino introspectivo que fusionaba mente y corazón.

Este triste suceso llega apenas un año después del fallecimiento de otro miembro original de la banda, el cantante y guitarrista Danny Laine, quien murió en Naples, Florida. La viuda de Laine, Elizabeth, expresó su pesar por la pérdida de Pinder en Instagram, recordando a los dos músicos como parte esencial de la formación original de los Moody Blues.

Mike Pinder fue uno de los pilares fundamentales de los Moody Blues desde su formación en 1964, junto a Ray Thomas y Danny Laine. Juntos, alcanzaron la fama con su versión de la canción Go Now de Bessie Bank. Aunque la banda luchó por igualar su éxito inicial, pronto encontraron su propio camino, explorando sonidos ambiciosos y de influencia clásica, como en su célebre tema Nights in White Satin.

Tras su paso por los Moody Blues, Pinder incursionó en una carrera solista, lanzando álbumes como The Promise en la década de 1970. Se retiró temporalmente de la música para dedicarse a la industria tecnológica en el norte de California, pero regresó en 1994 con su segundo álbum en solitario.

A lo largo de su vida, Pinder estuvo casado dos veces y tuvo tres hijos. Su contribución a la música como parte de los Moody Blues fue reconocida en 2018, cuando la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

El legado musical de Mike Pinder perdurará en la memoria de sus fanáticos y en la historia del rock, recordándonos su talento y su pasión por la música que tanto amaba. Que descanse en paz.

Fuente: Tribuna