Mimí, de Flans, se lanza contra Aleks Syntek por tirar el disco de Karol G al inodoro

Ciudad de México.- El pasado 19 de abril, en TRIBUNA, te contamos que el cantante Aleks Syntek causó gran polémica al arrojar al inodoro el disco Mañana será bonito de la cantante de reguetón, Karol G. Este hecho ocurrió cuando el intérprete de Loca acudió como invitado al show de Internet El podcast + pedido, conducido por Gabo Ramos, quien realizó una dinámica en la que le pidió al famoso que arrojara álbumes a un inodoro, con la finalidad de salvar aquellos materiales que sí irían a su colección personal.

Como todos recordarán, en aquella ocasión, Aleks Syntek arrojó el disco ganador del premio Grammy 2024 debido a que la música de la colombiana no era de su agrado, puesto que no se sentía identificado con la letra de las canciones de la colombiana, lo que lo llevó a deshacerse del álbum. Como ya todos saben, esto desató una ola de desaprobación en contra de Syntek, a quien tacharon de ser un snob con el reguetón.

A casi una semana de estos hechos, la integrante de Flans, Mimí, reaccionó al tema durante una rueda de prensa, en la que reprobó por completo la actitud de su compañero de gremio, puesto que considera que existen distintos tipos de gustos y todos deben ser respetados. Asimismo, la cantante de éxitos como Me he enamorado de un fan, Las mil y una noches y No controles, destacó que nadie puede opinar sobre qué tipo de música es buena o mala, porque esto resultaría bastante ambiguo.

“Yo creo que lo primero hoy, mañana, ayer, pasado mañana, dentro de 50 años es: El respeto al derecho ajeno es la paz (…) No toda la música le puede gustar a todo el mundo, yo te puedo hablar a título personal: ‘tal me gusta y tal no me gusta’, pero de ahí a decir ‘Es que esta música es mala’, pues ¿quién fregados soy yo para decir que es mala? Yo creo que fue desafortunada esa reacción”, declaró la famosa.

Las declaraciones de Mimí llamaron poderosamente la atención de los conductores de Ventaneando, quienes replicaron la entrevista durante la transmisión del programa de ayer, lo que provocó una división de opiniones entre los presentadores, ya que, mientras Rosario Murrieta declaró que lo que hizo Syntek sería una falta de respeto a Karol G, porque se trata de un ídolo del momento, Pati Chapoy se dedicó a defender al famoso.

Y es que, dentro de la perspectiva de la Chapoy, Aleks Syntek estaba condenado a ser criticado por la audiencia, ya fuera que eligiera el disco de Karol G para arrojarlo al inodoro o no: “Si lo hacen, lo critican, si no lo hacen lo van a criticar.”, debido a esto, la famosa conductora de TV Azteca, le envió una sugerencia al afamado intérprete: “Que él se olvide de la crítica y ya”, señaló la periodista de Ajusco.

