Ozuna defiende a Karol G y le manda contundente mensaje a Aleks Syntek por tirar su disco

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso y reconocido cantante mexicano, Aleks Syntek, acaba de acaparar titulares, debido a que recientemente el querido cantante de reggaetón, Ozuna, en una reciente entrevista con Sale el Sol se le fue con todo y salió en defensa de su colega, la famosa cantante de origen colombiano, Karol G, mandándole un contundente mensaje por haber tirado al inodoro el disco de la intérprete de Cairo.

Como se sabe, hace una semana que Syntek estuvo en el centro del escándalo al revelar que no aprobaba el disco de Mañana Será Bonito de la cantante colombiana, expresando que: "Fíjate que no me entra, porque no me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora. Pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad", tras lo que lo tiró al inodoro y le jaló la cadena en pleno podcast.

Y aunque la creadora de TQG no se ha pronunciado, el cantante de reggaetón con el que realizó varios duetos, ya salió en su defensa, afirmando que aunque respeta su desagrado por el género mencionado, no debió de hacer lo que hizo: "Yo respeto la opinión de cada uno de los artistas, respeto su opinión, lo que, si yo siento que es una falta de respeto al disco de Karol G, echarlo donde lo echó o lo que hizo con él".

De igual forma agregó que como hombre, el intérprete de Loca debe de tener más respeto a la mujer, y por supuesto a todos los géneros, pues aunque no te guste algo, no da el derecho de la desacreditación: "Creo que merece respeto nuestro género, merece respeto a una mujer, ella es una mujer, una dama que ha llevado nuestro género por encima de muchos, muchos artistas y ha sido colaboradora en muchos de los artistas de aquí, también de México. Entonces creo que, aunque no te guste su música, no significa que no apoyes, o no quieras que pase lo que ella ha hecho".

Finalmente, el intérprete de Se Preparó dejó en claro que desea que Aleks reflexione sobre como se expresa, pues el reggaetón también es un tipo de arte, pese a su disgusto: "En eso tengo un desacuerdo, si respeto su opinión que no le gusta el reggaetón no tiene que gustarte, pero tiene que respetarnos lo que nosotros hacemos, nuestro arte, y valorar que realmente hemos colaborado y hemos hecho también que crezcamos y un montón de gente de su género también".

