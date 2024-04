A su corta edad, nieta de Alejandro Fernández muestra su talento en la música y causa impacto

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Desde que Vicente Fernández debutó en el mundo de la música ranchera, el linaje del ‘Charro de Huentitán’ no ha dejado de sorprender a los mexicanos. El ejemplo más grande es el ocurrido con el propio ‘Potrillo’, mismo que a lo largo de su carrera artística ha lanzado varios éxitos de venta, tal es el caso de Mátalas, Nube viajera, Me hace tanto bien, Es la mujer, Hoy tengo ganas de ti, entre otros.

El segundo integrante de la familia Fernández que ha logrado destacar es el hijo de Alejandro, Alex, quien ha hecho todo lo posible por abrirse paso en el exigente camino de la música y, aunque no ha alcanzado el éxito de sus predecesores, no deja de esforzarse y ha comenzado a cosechar una sólida comunidad de fans. Sin embargo, el futuro no espera a nadie y todo parece indicar que la famosa dinastía está por tener a un nuevo talento entre sus filas.

Nietas de Alejandro Fernández podrián unirse a la dinastía

Como bien sabrán, en los últimos años, Alejandro Fernández se ha visto envuelto en la felicidad de tener tres nietas (todas unas encantadoras niñas) y cuyos padres, en menor o mayor medida, han insinuado que les gustaría que sus pequeñas se dedicaran a la música en algún momento de sus vidas. Si bien, el trío es aún muy joven para comenzar a abrirse paso en esta industria, la realidad es que todo indicaría que Cayetana ha comenzado con sus primeros pasos.

¿Cayetana, nieta de Alejandro Fernández, debuta en la música?

La noticia trascendió durante la jornada del pasado miércoles, 24 de abril, cuando el propio Alejandro Fernández compartió una serie de videos e imágenes de bellos momentos que ha vivido en compañía de amigos y familiares. Es bajo este contexto que el cantante de Te voy a perder mostró un encantador video de su nieta mayor, quien se encuentra interpretando una canción, mientras toca una guitarra de juguete.

Nieta de Alejandro Fernández podría debutar en la música muy pronto

Aunque se desconoce exactamente qué tema es el que está cantando la infante, sí se distinguen unas porras que lanza mientras hace sonar los acordes de su pequeña guitarra. Como era de esperarse, este primer vistazo a la vida de Alejandro causó ternura entre sus miles de seguidores, incluso varias estrellas reaccionaron con comentarios positivos hacia el famoso, quien realizó la publicación porque se encontraba celebrando su cumpleaños número 53.

