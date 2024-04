Televisa en shock: Mía Rubín hace llorar a Erik Rubín en plena transmisión de ‘Juego de Voces’

Ciudad de México.- En semanas recientes, Televisa lanzó un reality show con una propuesta fresca: impulsar la carrera de jóvenes talentos, hijos de famosos, mientras fomenta la sana competencia entre generaciones. Si bien, en los últimos días Lucerito Mijares y sus padres se habían estado robando el foco de atención, la realidad es que recién le llegó su momento a la primogénita de Andrea Legarreta con Erik Rubín.

Resulta ser que, durante la última transmisión, Mía Rubín conmovió a todos los presentes, pero sobre todo a su padre, el exTimbiriche, al dedicarle un tierno mensaje justo antes de cantarle una canción. Todo ocurrió cuando la integrante del equipo de los 'Herederos' pasó al escenario y contó cuán importante ha sido la influencia de su padre, no solo en su vida personal sino también en su carrera artística.

“Papito, eres mi más grande modelo a seguir, mi compañero de vida, el mejor papá del mundo. Tú me has dado la fortaleza de seguir adelante incluso cuando ha sido difícil para mí. Porque siempre me has recordado el porqué estoy aquí y porqué estoy haciendo lo que yo amo más”, comenzó la cantante de 19 años.