"Torcida": Exreportera de Televisa se le va a la yugular a Pati Chapoy por una fuerte razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida exreportera de Televisa y periodista, Claudia de Icaza, empleó sus redes sociales acaba de volver lanzar una severa critica en contra de la famosa presentadora de TV, Pati Chapoy, debido a la muy fuerte razón sobre su opinión en el tema tan polémico de la paternidad de Apolo Guzmán Laguna, por lo cual sin piedad se le fue a la yugular y la destrozó.

Como se sabe, desde hace varios meses que el productor musical, Luis Enrique Guzmán, mayormente conocido por ser el hijo de Silvia Pinal, de se encuentra en medio de una batalla legal por la paternidad de su hijo menor, Apolo, con su expareja, Mayela Laguna. Esto debido a que alega que él no es el verdadero padre del menor y por ese motivo es que se separó de ella y además le quitó todo el apoyo económico.

Desde ese momento no han parado los dimes y diretes entre la expareja, especialmente porque Laguna afirma que el hijo de Pinal con Enrique Guzmán sí es el verdadero padre, y hasta consiguió que en la corte se ordenara que se haga otra prueba de ADN para que se demuestre que no está mintiendo en este tema, señalando que ella jamás se atrevería a engañar con algo que es tan sagrado y no le quitaría a su hijo el derecho de conocer a su verdadero padre.

Pati Chapoy. Internet

Y recientemente, en medio de todos estos problemas y de que muy pronto se deberá de hacer esta prueba de paternidad para salir de dudas, Chapoy a través de Ventaneando no dudo en criticar severamente a Laguna, afirmando que Apolo no es el primer niño, ni tampoco será el último que crezca sin un padre, y que las madres solteras saben como sacar adelante a su familia en estos casos, despertando la molestia de Claudia.

Es por eso que a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, señaló que estaba dando pie a una injusticia, pues aunque es verdad que se puede ser madre soltera, mentir para deslindarse de una responsabilidad no es lo correcto: "Cierto, @ChapoyPati el hijo de Mayela no es el único niño que no tiene papá. El punto es que usted está apoyando a un padre dañando a un hijo de manera brutal. Usted está contribuyendo con su lengua a esta historia torcida".

Cabe mencionar que hasta el momento la jefa del vespertino de TV Azteca, no se ha pronunciado con respecto a las declaraciones de Claudia en su contra, pero se espera que pronto hable al respecto de tal situación y le responda sobre su tan fuerte opinión.

Fuente: Tribuna del Yaqui