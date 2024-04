Tras 43 años en Televisa, Victoria Ruffo revela en 'Hoy' que dejó las novelas por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de 43 años siendo una auténtica estrella de Televisa, la famosa y querida actriz, Victoria Ruffo, acaba de presentar una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en el cual dejó muy en claro que hará un retiro parcial de las novelas, por una muy importante razón. En este caso recalcó que no se cierra a la posibilidad de un regreso, pero que no aceptará proyectos como antes.

Como se sabe, la famosa esposa del Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, debutó en la empresa San Ángel siendo una joven mujer en el año de 1980 con el melodrama Conflictos de un Médico, tras lo cual se fue formando de un nombre con exitosos melodramas como Vivo Por Elena, Abrázame Muy Fuerte, La Madrastra y muchos otros más que incluso le dieron el título como la indiscutible 'Reina de las Lágrimas'.

Pero, después de tantos años al aire, Ruffo acaba de anunciar su parcial retiro de las novelas, aclarando que le encanta su carrera y no se opone a volver a realizar un melodrama, como sucedió recientemente con la secuela de Corona de Lágrimas. Pero, no solo se trata de proponerlo, pues la actriz expresó bajo que circunstancias dirá que sí: "Yo encantada de regresar si hay algo interesante, algo padre, algo que me llame la atención, yo con mucho gusto regreso".

Victoria Ruffo. Internet

Ante este hecho, la madre de José Eduardo Derbez, dejó en claro que otro punto es que sea personaje principal, que sea central en la historia, señalando que es evidente por toda la trayectoria que tiene y las experiencias: "Sí me gustaría un personaje, un personaje protagónico obviamente, ya de acuerdo también a la edad, a la experiencia, al tiempo que lleva uno trabajando también, pero sí, siempre hay cosas interesantes".

Finalmente y entre risas, la exesposa de Eugenio Derbez declaró que ella toda su vida ha sido el centro de la historia y no piensa cambiarlo ahora que tiene tanto tiempo al aire: "Yo siempre he sido protagonista, desde que nací, fui la primera en mi casa, soy la mayor, entonces la protagonista, nimodo". Cabe mencionar que Ruffo tiene un par de años que ha sido mucho más selectiva con sus proyectos.

Fuente: Tribuna del Yaqui