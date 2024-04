Travis Kelce reacciona a la broma de Taylor Swift y Justin Bieber en 'Punk'd'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Travis Kelce, el jugador estrella de la NFL, reveló recientemente su conocimiento sobre la legendaria broma que Taylor Swift sufrió en el programa de bromas Punk'd de MTV. Durante una entrevista en el podcast New Heights con Andrew Santino, Kelce recordó haber visto el episodio y estar familiarizado con la broma épica que el comediante le jugó a la ahora novia de Swift.

El episodio, que se emitió en 2012, presentaba a Swift como protagonista, quien creyó haber causado accidentalmente un incendio en un bote al encender un fuego artificial de Justin Bieber. Santino describió la escena, recordando cómo la cantante fue llevada en un bote en llamas a una fiesta de bodas en la que fue culpada de arruinar el evento.

Punk'd

Kelce, de 34 años, rio mientras Santino revivía la broma y expresó su interés en preguntarle a Swift sobre su experiencia. "Veré si estaba tratando de venderlo o no. Cuando lo vi, lo compré", comentó Kelce.

Santino elogió la broma, describiéndola como "la parte perfecta que funcionó" y destacando cómo todas las piezas se unieron de manera excepcional. Swift, en ese momento, reveló su angustia por la experiencia, admitiendo estar "absolutamente traumatizada y aterrorizada".

Aunque Kelce y Santino no discutieron más sobre Swift en el episodio del podcast, los fanáticos han estado especulando sobre la reacción de la cantante al lanzamiento de su undécimo álbum la semana pasada.

Además, se ha sugerido que Kelce fue la inspiración detrás de dos canciones en el álbum de Swift, tituladas So High School y The Alchemy. Los fanáticos también han especulado sobre referencias a ex parejas de Swift, Joe Alwyn y Matty Healy, así como a su némesis de toda la vida, Kim Kardashian, en canciones como thanK you aIMee.

La historia demuestra cómo la broma de Punk'd sigue siendo un tema de interés y conversación incluso años después de haber ocurrido, y cómo los artistas como Swift continúan dejando huella en la cultura pop con su música y su influencia en la vida pública.

Fuente: Tribuna