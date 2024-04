Yolanda Andrade se despide en VIDEO tras problemas de salud; así reaccionó Montserrat Oliver

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días la presentadora Yolanda Andrade nuevamente encendió las alarmas de todos sus fans debido a que sufrió una fuerte recaída luego de que hace justo 1 año sufriera un aneurisma cerebral. Sin embargo, la conductora ha generado más preocupación entre sus seguidores, tras compartir mensajes en los que aparentemente se despide de sus seguidores, amigos y familia, externando su amor y agradecimiento.

Como se sabe, en días pasados la mujer originaria de Culiacán, Sinaloa, se vio obligada a suspender algunos de sus compromisos laborales y personales debido a su estado de salud, por lo que, junto a estos textos en redes, provocó gran especulación. Recientemente su amiga y expareja, Montserrat Oliver, reaccionó a las recientes publicaciones de Andrade y señaló que están fuera de lugar pues ella se sigue recuperando.

Ay ya, sí, me chocan sus videos, yo no sé por qué hace esas cosas, no, no la he regañado, pero ya que me recordaste ahorita le voy a hablar y la voy a regañar, pero no, nada que ver, todo bien gracias a Dios", explicó la modelo.

Clic aquí para ver el video

Crédito: Instagram @yolandaamor

Con respecto al tratamiento que ha seguido Yolanda, la presentadora del programa Montse&Joe mencionó que desafortunadamente no se ha podido recuperar al 100 por ciento: "Sigue mejor, pero sí le han dado varios episodios entonces sí ha estado medio molesta, es que imagínense ya tener un año con esta situación, híjole, no es vida, ¡qué desesperación!", relató Montserrat ante las cámaras de la prensa.

Sobre la ausencia de la también actriz de Televisa en la celebración de cumpleaños de Oliver se mencionó que se debía a la presunta mala relación que mantiene Andrade con Yaya Kosikova, su esposa. Sin embargo, la exmodelo relató a los reporteros que la única razón por la que su amiga no estuvo en su cumpleaños fue porque no pudo viajar a Texas: "Yolanda no tiene visa ahorita, no tiene visa, la tiene que volver a sacar".

Finalmente, Montserrat agradeció que su expareja y ahora compañera de trabajo se haya alejado de las adicciones desde hace varios años: "Me encanta que le vaya bien, me gusta que le vaya bien en todo, que esté bien y que se haya recuperado y que ya no sea alcohólica", remató.

Fuente: Tribuna