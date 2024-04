Adiós Televisa: Filtran que Angélica Rivera realizará remake de exitosa novela de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz Angélica Rivera ha estado en todos los titulares de la prensa durante la última semana debido a que además de que abrió su cuenta de Instagram al público, también se especula que volverá al mundo del espectáculo pronto. Días atrás había trascendido que 'La Gaviota' ya se encontraba grabando una serie, pero ahora se reportó que en realidad está grabando el remake de una exitosa novela de TV Azteca.

Fue la semana pasada cuando la madre de Sofía Castro hizo públicas sus redes y llamó mucho la atención que tomó esta decisión en medio de especulaciones de su regreso al medio artístico, pues desde hace algunos meses se rumorea que volverá a la pantalla chica con Televisa, TV Azteca o hasta Telemundo. Y es que hay que recordar que Angélica se retiró de la farándula desde 2019, una vez que se divorció del expresidente Enrique Peña Nieto.

Angélica Rivera realizará remake de exitosa novela de TV Azteca

Días atrás Inés Moreno aseguró que Rivera había sido vista grabando en las instalaciones de Argos, caso productora de Epigmenio Ibarra, presuntamente la serie FAMA que se transmitirá en VIX, plataforma de Televisa-Univisión. No obstante, la periodista se retractó y señaló que la exprimera dama de México en realidad se encuentra en las pruebas para hacer el remake de la exitosa novela Mirada de Mujer, que marcó un antes y un después en la empresa TV Azteca.

Ella acudió para hacer estas pruebas, todavía no está en marcha, lo que me acaban de decir es que todavía no están grabando todos los días, ella acudió ahí para los previos, que aún no se sabe si es serie o telenovela".

Posteriormente, la periodista soltó la bomba del proyecto con el que Rivera retomará su carrera: "Estoy en posición de anunciarles que todo parece indicar que, supuestamente, se trata de la historia de 'Mirada de Mujer', esta historia que hizo Angélica Aragón y Ari Telch... al parecer se trata del remake de 'Mirada de Mujer' y que pues ya están alistándose para comenzar las grabaciones", dijo Moreno pero señaló que no sabe en qué empresa se transmitirá el proyecto.

Hay que recordar que meses atrás también se había especulado que Angie realizaría el remake de Mirada de Mujer pero no en Televisa sino en Telemundo. Incluso se dijo que fue captada haciendo pruebas para el protagónico al lado de Danilo Carrera, quien desde el año pasado se unió a esa cadena. "Me encantaría trabajar con Angélica. Hicimos una prueba ya juntos, la prueba se aprobó, pero no sabría decirte exactamente qué decisión va a tomar la empresa", reveló el ecuatoriano días atrás.

Angélica Rivera se ha mantenido alejada de las novelas desde el año 2007 cuando grabó Destilando Amor al lado de Eduardo Yáñez. Y aunque este fue su proyecto más exitoso y emblemático, realizó otros melodramas en Televisa como Mariana de la noche, La dueña, Sin pecado concebido, Ángela, Alcanzar una estrella II, Sueño de amor y Huracán.

Fuente: Tribuna